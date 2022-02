El PP dice ahora que ve quebrantado el derecho a voto de su diputado "fuese o no un error técnico"

El PP, que ayer atribuyó a un error técnico el sí de su diputado Alberto Casero a la convalidación de la reforma laboral, subraya ahora que, al margen de que el problema fuese o no de carácter técnico, se ha "quebrantado el derecho a voto" del parlamentario porque la Mesa del Congreso no se reunió para decidir si el voto se podía anular para que fuese emitido de forma presencial.

La convalidación de la reforma laboral quedó aprobada en el Congreso debido al sí de este diputado del PP y a pesar de que los dos diputados de UPN con los que el Gobierno había amarrado la mayoría necesaria votaron en contra, saltándose el mandato de su partido.

Fuentes del PP señalan a Efe que no conocían el no de los diputados de UPN, ni negociaron con ellos, y que si insistieron en pedir que se dejase votar presencialmente a su diputado fue por lo ajustada que ya de por sí era la votación. El diputado erró en un total de tres votaciones.

El PP quiere que se rectifique lo ocurrido porque consideran que se ha alterado la voluntad de la Cámara.

Han enviado tres escritos al Congreso. Uno lo firma el propio Alberto Casero explicando lo ocurrido, en otro los populares Ana Pastor y Adolfo Suárez Illana piden la convocatoria urgente de la Mesa y en el tercero el grupo reclama que no se publique todavía la votación del Pleno. Es la fase previa a acudir a los tribunales, en concreto, al Constitucional.

El alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha hablado en una entrevista en La 1 de TVE recogida por Efe, de "fraude democrático" y "fraude legal" .

Y ha asegurado que la voluntad de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet era que la votación se produjera "a toda costa, para poder sacar adelante la reforma laboral" y que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez entiende "que su voluntad está incluso por encima de la voluntad del pueblo español". Vaticina que el Constitucional corregirá lo ocurrido.

Ana Pastor, vicepresidenta segunda del Congreso y por tanto, miembro de la Mesa, ha explicado en COPE que la dirección del PP se dirigió a la presidenta del Congreso antes del inicio de la votación presencial para señalar que un diputado se había dirigido al Grupo Popular para advertir de que lo que reflejaba el comprobante "no era lo que había votado".

Pastor entiende, que ante ese hecho "que no se ha producido nunca" el diputado tenía "todo su derecho" a pedir que el voto se anulase y contase como no emitido para poder votar de nuevo de forma presencial, una decisión que habría recaído en la Mesa, que sin embargo no se reunió. "El que este señor pueda votar o no aquí no es una decisión de la Presidencia", ha subrayado Pastor.

"La clave aquí es que el resultado de una votación debe ser siempre la voluntad mayoritaria de la Cámara", ha señalado por su parte Cuca Gamarra, portavoz del PP en el Congreso, preguntada por los tres errores de Casero en Antena 3.

Bolaños: "No hay precedentes de repetición, cada semana hay errores en las votaciones"

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha pedido al PP que acepte el resultado que permitido la aprobación de la reforma laboral y ha asegurado que "no hay ningún precedente" de que se haya repetido una votación en una situación similar en el Congreso por un error de un diputado.

Así lo ha asegurado en una entrevista en Onda Cero un día después de que el Congreso convalidara la reforma laboral con el voto a favor del diputado del PP Alberto Casero, a causa, según los populares, de un "error informático" en el voto telemático.

"Hay docenas de errores en las votaciones cada semana (...). Si cada vez que se equivoca alguien en una votación hay que repetirla, los diputados no harían otra cosa, estarían repitiendo votaciones continuamente", ha comentado.

Tras señalar que es algo que "ha ocurrido siempre", el también ministro de Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática ha añadido que "cuando uno se equivoca no hay una segunda oportunidad para nadie".

El ministro ha insistido en que más allá de las "anécdotas" hay que felicitarse porque ayer "se aprobó definitivamente un marco laboral para el siglo XXI", que en su opinión es "victoria para los intereses generales del país". Al ser insistido si esa votación se puede repetir, Bolaños ha dicho que es una decisión que corresponde a la Mesa del Congreso, a su presidenta, Meritxel Batet, antes de recalcar que "nunca jamás se ha repetido una votación" y que "hay errores todos los días".

Robles: "Dejen de deslegitimar las instituciones"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha dicho este viernes que "no hace bien el PP en estar permanentemente deslegitimando a las instituciones" tras anunciar este partido que recurrirá la votación del Congreso de los Diputados de este jueves en la que se aprobó la reforma laboral. Así lo ha manifestado en Telecinco al ser preguntada por dicha votación en la que se convalidó el decreto ley de reforma laboral por un solo voto de diferencia (175 frente a 174) emitido telemáticamente por un diputado popular y por el anuncio posterior del PP de que la recurrirá alegando un "error informático" y denunciando un "fraude democrático". "En democracia cuando el órgano competente declara un resultado como ocurrió ayer con el aval de la Mesa el Congreso eso es lo que tiene validez y estamos en el momento en el que la norma se ha aprobado", ha comentado Robles. Y ha añadido: "No hace bien el PP en estar permanentemente deslegitimando a las instituciones. Les podrá gustar o no pero ese es el resultado". Robles estima que "la ley que se aprobó ayer es muy positiva para los trabajadores y para los empresarios y lo más importante es que precisamente los agentes sociales llegaron a un acuerdo". Además ha comentado que "ninguno de los partidos que votaron en contra de la ley critica su contenido, a unos les parece insuficiente y otros la consideran innecesaria pero lo que nadie hace es poner en cuestión el hecho de que es buena para las relaciones laborales y para salir de la crisis económica". Para la ministra, "lo sorprendente es que estamos tratando de una ley que mejora las condiciones de los ciudadanos, de ocho millones de trabajadores, y en vez de estar examinando y analizando su contenido, viendo lo que es bueno y aquello en lo que se avanza y se progresa, estamos en claves puramente partidistas". Por eso ha dicho que entiende "que muchas veces los ciudadanos tengan ese divorcio con la clase política porque no ha habido un debate sobre el contenido de la ley". EFE cng/jdm