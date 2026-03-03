El PP propone a María Navarro para presidir de las Cortes de Aragón y Vox rehúsa presentar candidato
El PSOE presenta a Fernando Sabés como candidato para dirigir la Cámara autonómica
El grupo parlamentario del PP de las Cortes de Aragón ha presentado este martes, 3 de marzo, en la sesión constitutiva del Parlamento autonómico, a la diputada María Navarro Viscasillas como candidata para la Presidencia del Parlamento autonómico en la XII legislatura, mientras que Vox ha rehusado proponer un candidato.
Además, el grupo socialista ha presentado a Fernando Sabés como candidato a la Presidencia y los restantes grupos, CHA, Aragón-Teruel Existe e IU, tampoco han presentado candidatura.
Los 67 diputados han jurado o prometido su cargo tras la constitución de la Mesa de Edad, formada por Juan Vidal (Vox), Lucía Baruquer (PP) y Mascún Ariste (CHA).
También te puede interesar
Lo último