PP, Vox y Junts ratifican su voto en contra del escudo social

PP, Vox y Junts han ratificado que votarán en contra de la convalidación del decreto del escudo social, donde se incluye la moratoria antidesahucios y la prohibición del corte de agua y luz para gente vulnerable, algo que el Gobierno y sus socios parlamentarios lo han tachado de "vergüenza".

La Cámara Baja ha debatido este jueves el decreto donde también se incluyen exenciones fiscales a las ayudas por los incendios y la dana o la ampliación de los descuentos al bono social eléctrico. Durante el debate, PP, Vox y Junts han avanzado su voto en contra del decreto alegando los argumentos que vienen ofreciendo desde hace semanas, que básicamente pasan por considerar que el texto facilita la 'okupación' de viviendas con la prohibición de desahucios a personas vulnerables.

Esto ha provocado el enfado del Ejecutivo. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha subido a la tribuna para defender el decreto y cargar contra los partidos que se han posicionado en contra del texto alegando que favorece la 'okupación', algo que ha tachado de "excusa absolutamente falsaria".

Hace un año sí lo apoyaron

Bolaños ha argumentado que hace aproximadamente un año PP y Junts votaron a favor de la convalidación de un decreto que incluía la misma moratoria antidesahucios que ahora desdeñan y que usan para votar en contra del texto.

"Ustedes votaron a favor del mismo texto en 2025 del que hoy van a votar en contra en el año 26. Ahora suban a esta tribuna, mientan y enrojezcan de vergüenza por intentar engañar a la ciudadanía con este decreto ley, y con los okupas, que ni están ni se les espera, ni se beneficia a ninguna persona que haya hecho tal actividad", ha argüido el ministro.

Asimismo, ha remarcado que la importancia de aprobar el texto para no generar "incertidumbre" ni "sufrimiento" a aquellas personas que tienen más dificultades para llegar a fin de mes, al tiempo que ha aseverado que estas personas "no merecen que intereses políticos, cálculos de toda índole o irresponsabilidad de algunas fuerzas políticas les generen más incertidumbre de la que ya tienen en su vida cotidiana".

La portavoz del PSOE Montse Mínguez ha seguido el hilo de la comparecencia de Bolaños y ha espetado a los partidos que votan en contra que hace un año apoyaron un texto similar, y ha sugerido a Junts que se abstengan para evitar las consecuencias que tendrá para las familias.

Sumar ataca a Junts

La diputada de En Comú y portavoz adjunta de Sumar, Aina Vidal, se ha mostrado muy crítica contra PP y Vox, pero especialmente contra Junts, acusándoles de ser la "representación política" de los "fondos buitre". Vidal ha dicho que ante la inminente caída del decreto se están produciendo un "alud de peticiones" de desahucios y se estima que hay 200.000 personas en riesgo, 50.000 en Cataluña.

Asimismo, ha recriminado a Junts que el texto incluye exenciones fiscales a las ayudas por los incendios y la dana "¿Se puede ser más miserable, me pregunto? ¿Se puede, señora Nogueras? Difícil, muy difícil", ha dicho la diputada refiriéndose a la portavoz de Junts en el Congreso.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha azuzado a PP, Vox y Junts por no tener "vergüenza" al posicionarse en contra del decreto y les ha deseado que "sientan en su cuerpo lo que significa que te echen a la calle con niños y niñas pequeños, con personas dependientes, con personas mayores, que lo sientan de verdad y que a partir de hoy no puedan dormir por las noches ni mirarse al espejo porque no tienen ustedes vergüenza".

Tanto el portavoz de Esquerra Republicana, Jordi Salvador, como el portavoz de EH Bildu, Oskar Matute, han cargado contra PP, Vox y Junts. Salvador ha aseverado que "ser desahuciado no significa ser un delincuenta", mientras que Matute ha dicho que considera de "pura maldad" posicionarse en contra del texto por supuestamente favorecer la 'okupación' o la 'inquiokupación' cuando, a su juicio, la ley busca proteger a la gente vulnerable.

Tanto la diputada de Compromís integrada en el Grupo Mixto, Águeda Micó, como el diputado del BNG, Néstor Rego, han confirmado el apoyo al decreto, pero han criticado que no es suficiente al considerar que las ayudas deberían ser estructurales.

El PNV interpela al Gobierno

La portavoz económica del PNV, Idoia Sagastizabal, ha lamentado que el decreto no se vaya a convalidar porque considera necesario proteger a las personas vulnerables, pero ha recriminado al Gobierno que no sea capaz de reunir los suficientes apoyos para convalidarlo, algo que a su juicio sucede porque el Ejecutivo sigue mezclando diferentes asuntos en el mismo texto legal o "bajo el mismo envoltorio".

"¿Cómo pretenden impulsar políticas sociales si ni siquiera logran concitar apoyos para ellos? Nos dejan ahora ante un vacío", ha espetado Sagastizabal.

Junts dice que 'okupas' no

La diputada de Junts Marta Madrenas ha reprochado al Gobierno que repitan "la misma operación" de mezclar en un mismo decreto la moratoria antidesahucios, que el partido rechaza, con la ampliación de los descuentos al bono social eléctrico o la prohibición del corte de suministros básicos como agua y luz.

"Esto ya no solo es improvisación, es chantaje político", ha denunciado Madrenas, que ha resumido la posición de Junts en la frase "escudo social sí, 'okupas' no". Además, Madrenas ha dicho que el Gobierno podría utilizar la línea de 300 millones de euros para avales por posibles impagos de alquiler para evitar los desahucios.

El diputado del PP José Vicente Marí Bosó ha respondido al ministro que efectivamente se convalidó con mayoría el decreto ley hace un año, pero también se aprobó tramitarlo como proyecto para poder introducir enmiendas al texto y no se ha avanzado a ese respecto porque "saben que hay una mayoría en contra" del Ejecutivo.

Marí Bosó también ha denunciado que después de seis prórrogas del escudo social hay un 25,7% de población en riesgo de pobreza y un 16% de familias no pudo tener su hogar a una temperatura adecuada en 2025. "Son la máquina más perfecta de mandar a la gente a la pobreza, se indignen lo que quieran", ha zanjado.

El portavoz de vivienda de Vox, Carlos Hernández Quero, ha cargado contra el Gobierno por presumir del escudo social y de legislatura de la vivienda cuando, en su opinión, no se han construido casas suficientes para paliar la crisis que sufre el país. Además, ha denunciado que el conocido como escudo social lleva "seis prórrogas" y el Gobierno "no ha hecho absolutamente nada" para evaluar el impacto que ha tenido en la gente vulnerable.

Por último, Alberto Catalán, de UPN, ha denunciado que el Gobierno meta en un mismo decreto las ayudas de la DANA y la moratoria antidesahucios.