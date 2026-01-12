El PSOE celebrará una Conferencia Política por la Paz para "repensar y renovar el multilateralismo" internacional

La portavoz adjunta de la Comisión Ejecutiva del PSOE y secretaria de Estudios y Programas del partido, Enma López, ha anunciado este lunes la convocatoria de una Conferencia Política por la Paz que se celebrará en el primer semestre del año y que estará abierta a la militancia socialista, agentes sociales e instituciones, con el objetivo de "repensar y renovar el multilateralismo" internacional.

Según ha explicado López, la conferencia pretende "redefinir propuestas" y reflexionar sobre cómo puede contribuir España a la paz en un contexto de "nuevo orden internacional" ante la situación actual, y ha subrayado que "no cabe la melancolía", sino "la propuesta, la coherencia y la acción del Gobierno".

En este sentido, ha defendido que España "sigue siendo" un "faro de la socialdemocracia y de la paz" y ha apostado por impulsar una reflexión ideológica en ese marco. El objetivo es ganar el relato a quienes abogan por un nuevo orden internacional.

La dirigente socialista ha señalado que no se trata de una conferencia política "cualquiera", sino de una cita "clave", que en el futuro podrá considerarse "un hito de lo que ha hecho España" y "el comienzo de lo que haga el resto de Europa".

Cuando se le han pedido más detalles sobre la cita, que aún no tiene localización, se ha limitado a reiterar que tratará sobre la paz, un asunto que ha definido como "el tema más importante de la próxima década".

Defensa de Zapatero y su trabajo "de forma silenciosa" por la paz en Venezuela

Además, López ha defendido al ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, quien -ha dicho- lleva tiempo trabajando "de forma silenciosa" por la paz en Venezuela.

"Lleva trabajando de forma silenciosa y de forma reconocida además por todas las partes en Venezuela por la paz de ese pueblo hermano, muchísimo tiempo, y eso es lo que debería llenarnos de orgullo", ha apuntado en una rueda de prensa en la sede del partido.

Ante una pregunta de la prensa, López ha reaccionado a las críticas de partidos como el PP a Zapatero, quienes le acusan de haberse lucrado gracias a sus vínculos con el expresidente venezolano, el detenido Nicolás Maduro.

La portavoz socialista ha dicho que estas críticas son fruto de "la animadversión" que le tiene el PP a Zapatero y que leyendo la prensa "hay un momento en el que uno se pierde", por no saber si el expresidente "es espía de la CIA, si es del CNI, cómplice de Trump o cómplice de Maduro".

Según López, la realidad es que Zapatero está "jugando un importante papel internacional", por lo que sería deseable que el PP "se alegrase un poquito más de los logros y de las alegrías" de España.

El presidente del Parlamento de Venezuela agradeció el jueves el papel de Zapatero en el proceso que llevó a la liberación de un grupo de presos venezolanos y extranjeros, entre ellos cinco españoles encarcelados arbitrariamente en el país.

Conferencia sobre igualdad

Por otro lado, preguntada por la petición de históricas feministas del PSOE para celebrar una conferencia sobre igualdad tras los escándalos de acoso sexual en el partido, la portavoz adjunta ha afirmado que su formación "está viendo el tema" pero que al ser una cuestión "muy importante" la celebración de ese cónclave "no se puede decidir de la noche a la manaña". En todo caso, ha recalcado que "no está en cuestión el compromiso feminista del PSOE".

Fuentes del PSOE confirmaron la semana pasada a Europa Press que la Secretaría de Igualdad liderada por Pilar Bernabé convocará la mencionada conferencia sectorial porque forma parte de la agenda feminista del partido, aunque todavía no hay fecha concreta para que se celebre.

Fue el pasado 7 de enero cuando medio centenar de mujeres militantes del PSOE, entre ellas Elena Valenciano, Ángeles Álvarez, Altamira Gonzalo, Amelia Valcárcel y Carmen Martínez Ten publicaron un comunicado en el que denuncian que la organización no ha respondido de manera adecuada a las críticas al feminismo expresadas "de manera agresiva" en redes sociales. Y señalaban además que las críticas feministas a algunas medidas de la acción del Gobierno han sido "ignoradas y silenciadas".