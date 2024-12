El PSOE y el PP celebran la llamada a la serenidad del Rey

El PSOE y el PP celebraron el llamamiento a la serenidad y a la búsqueda de consensos en beneficio del bien común que realizó el rey Felipe durante el discurso de Navidad aunque ninguna de las dos formaciones se han pronunciado sobre la responsabilidad que tienen sobre lo que don Felipe calificó como la "atronadora contienda política".

El PSOE ha apoyado el discurso de Felipe VI en el tradicional mensaje de Navidad, en el que ha hecho un llamamiento al diálogo y al consenso a la clase política española. "Felipe VI entiende que la vida política debe estar marcada por la serenidad. No podemos estar más de acuerdo. El consenso debe ser el camino para dedicar todos nuestros esfuerzos al bienestar de los ciudadanos y ciudadanas de España", ha escrito la formación en su cuenta oficial de X.

El PSOE también ha tenido unas palabras de recuerdo para los afectados por la dana, a los que ha asegurado que "el Estado estará allí el tiempo que haga falta". "Nunca estaréis solos", ha indicado la formación política.

Por su parte, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha celebrado el discurso que ha dado el Rey Felipe VI y ensalza su "reconocimiento" a la solidaridad del pueblo español y su "reivindicación del bien común como principio rector en política".

"Celebro el discurso del Rey. Su reconocimiento a la solidaridad del pueblo español, su reivindicación del bien común como principio rector en política, y su defensa de la Constitución. La monarquía parlamentaria cierra otro año ejemplar al servicio de los españoles. Y a su lado", ha asegurado Feijóo.

Moreno: "Andalucía está y estará en la concordia"

En la misma línea se expresó el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), quien valoró "la defensa de la serenidad y el diálogo de altura" expresada por el Rey Felipe VI en su tradicional Mensaje de Navidad y ha garantizado que "Andalucía está y estará en la concordia para seguir avanzando juntos".

"Trabajar por el bien común debe estar por encima de la discordia. Reconforta escuchar al Rey Felipe VI en la defensa de la serenidad y el diálogo de altura", ha asegurado el también presidente del PP-A, que ha subrayado que "Andalucía está y estará en la concordia para seguir avanzando juntos".

Sumar lo califica de "decepcionante"

Sumar ha calificado el discurso del Rey Felipe VI de "decepcionante" y critica que esté "derechizado" y, entre otras asuntos, le afean que señale la migración como problema y que no mencione la violencia machista o las agresiones sexuales.

"El discurso del Rey ha sido un discurso decepcionante y derechizado. La dana no fue un problema de coordinación entre administraciones, sino de negacionismo climático y negligencia política. Señalar a la migración como problema es grave. No mencionar la violencia machista o las agresiones sexuales lo es más", apuntan desde la cuenta de la formación en X.

Además, reprochan que hable de la vivienda sin hacer referencia a "una sola de las demandas de las movilizaciones de estos meses" y que se haya centrado en el rentismo. "Lo que hace falta es parar la especulación", clama la formación.

Para Podemos, "este Rey ya no es nada más que el proyecto deprimente de la derecha española. Qué pereza", ha señalado en la secretaria general de la formación morada, Ione Belarra.

En la publicación, Belarra también ha compartido sus ganas de que los discursos de fin de año "los dé de una vez la presidenta de la República". "¿Alguien más por aquí deseando que los discursos de fin de año los dé de una vez la presidenta de la República?", ha cuestionado en su mensaje.

Criticas de Junts y ERC

El presidente de Junts, Jordi Turull, ha afirmado que no vio este lunes por la noche el tradicional Mensaje de Navidad del rey Felipe VI porque cree que lo que diga el Monarca es "absolutamente irrelevante y falto de credibilidad" y ha cargado contra aquellos "ilusos enterradores" que dan por muerto el proceso independentista.

"No lo miramos porque lo que diga el Rey, si no empieza pidiendo disculpas por lo que hizo el 3 de octubre y a partir del 3 de octubre (de 2017), no nos merece ninguna importancia, porque es absolutamente irrelevante y falto de credibilidad", ha añadido.

Según Turull, el Estado siempre ha tenido sus verdugos y sus ilusos enterradores", unos verdugos que "a veces han ido vestidos de militares y ahora van vestidos con toga".

También hay "ilusos enterradores", ha dicho en velada alusión a los socialistas, que sostienen que Cataluña ha "pasado página" del proceso soberanista y ha normalizado su situación política.

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha afirmado que no vio este martes por la noche el tradicional Mensaje de Navidad de Felipe VI, pero ha dicho que el monarca "no está habilitado en ningún caso para pedir a los otros hacer menos ruido cuando él ha contribuido más que nadie", en alusión a que el Rey lamentó que la contienda política sea a veces atronadora.

Lo ha dicho este miércoles en el cementerio barcelonés de Montjuïc durante la ofrenda anual de ERC ante la tumba del expresidente de la Generalitat republicana, Francesc Macià, que murió el día de Navidad de 1933.

Ha criticado que sea Felipe VI el que pida conciliación y menos ruido a los partidos: "Un Rey que el 3 de octubre de 2017 aplaudía las palizas que la policía había dado a los votantes del 1-O".