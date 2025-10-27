Puigdemont acusa al PSOE "de romper a conciencia el acuerdo" y anuncia que Junts pasa "a la oposición"

El líder de Junts, Carles Puigdemont, ha responsabilizado este lunes al PSOE de "romper a conciencia el acuerdo" que mantenían las dos fuerzas y ha anunciado que su partido pasará a "ejercer oposición" al actual Gobierno que preside Pedro Sánchez. "El PSOE es el responsable máximo, no Junts. Quien tiene todas las palancas del poder es el PSOE. Junts no tiene ni una, lo único que tenemos son 7 diputados", ha subrayado.

Según Puigdemont, los socialistas estaban avisados y advertidos del riesgo de ruptura, por lo que considera que ahora deberán explicar, empezando por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cómo gobernarán si no disponen de la mayoría que permitió su investidura. "El Gobierno podrá ocupar sillones, pero no podrá gobernar", ha afirmado antes de preguntar a Sánchez "de qué manera piensa continuar gobernando el país. No podrá recurrir a la mayoría de investidura y los problemas no se resuelven desde la minoría", ha insistido.

"El PSOE ha considerado que sus tiempos y ritmos eran los únicos válidos. El PSOE ha estado ignorando su debilidad parlamentaria y ha menospreciado los avisos y las señalas que hemos ido avisando en estos 22 meses de trabajo y 19 encuentros en Suiza. No ayudaremos a este Gobierno ni a ningún otro que no ayude a Cataluña", ha señalado el líder de Junts en una comparecencia de prensa en Perpiñán.

Puigdemont, que ha entrado a la sala entre aplausos de los miembros de la ejecutiva de Junts y acompañado de la portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, y el secretario general, Jordi Turull, ha dicho que, en estos dos años, "no ha habido resultados que justifiquen y que den por válida la vía abierta hace dos años" con el PSOE.

"No estamos dispuestos a ayudar a un gobierno que no ayude a Cataluña", ha insistido Puigdemont, quien ha reiterado que existe "desconfianza mutua" entre su partido y el PSOE. "Hemos constatado que no hay confianza suficiente y, de hecho, la desconfianza mutua es la misma. Quizá hay confianza personal, pero no a nivel político", y ha recordado textualmente que el proyecto de Junts no tiene por vocación la estabilidad española.