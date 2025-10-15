Sánchez comparecerá en la comisión del caso Koldo del Senado el 27 o el 30 de octubre
La mesa de órgano de investigación concretará la fecha y quiénes serán los senadores que interroguen al presidente
Ábalos se niega a declarar ante el juez del Supremo y la Fiscalía no pide prisión preventiva
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá en la comisión del Senado que investiga el caso Koldo el 27 o el 30 de octubre, según han informado este miércoles fuentes del PP.
La decisión final la tomará este jueves la mesa de la comisión de investigación que se reunirá y concretará también quiénes serán los senadores que interroguen al presidente, que tienen que ser miembros de dicha comisión.
La mesa está compuesta por tres senadores del PP y dos del PSOE, por lo que los representantes del partido presidido por Alberto Núñez Feijóo tienen mayoría para decidir la fecha.
Ya se conocía que Sánchez iba a acudir al Senado la última semana del mes, pero este miércoles el PP ha concretado en dos las fechas posibles, ya que el martes 28 y el miércoles 29 hay pleno en el Congreso.
Fuentes del PP han avanzado que es probable que se cite a Sánchez mediante el procedimiento de urgencia, según el cual solo se necesitan tres días de antelación.
También te puede interesar
Lo último