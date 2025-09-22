Sánchez frente al genocidio en la Franja de Gaza: "No podemos mirar hacia otro lado"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reivindicado este lunes que frente al genocidio que se está produciendo en la Franja de Gaza sería "imperdonable" que la comunidad internacional mirara hacia otro lado, al tiempo que ha hecho un llamamiento a poner fin a la "espiral de belicismo" que se está produciendo en la actualidad.

Durante su intervención en el Foro Mundial de Líderes de la Universidad de Columbia, en Nueva York, Sánchez ha vuelto a defender que no cabe un "doble rasero" en lo que tiene que ver con Rusia, tras la invasión de Ucrania, e Israel y su operación militar en Gaza.

En febrero de 2022, ha recordado Sánchez, "Rusia invadió Ucrania" y "gran parte de la comunidad internacional, incluyendo a la Unión Europea y a Estados Unidos, condenaron, y con razón, esta agresión", además de aprobar sanciones contra Moscú y apoyar a Kiev.

"Yo me sigo planteando cuál es el doble rasero que impide que condenemos con la misma determinación el asesinato de más de 60.000 palestinos en Gaza", ha agregado.

En este sentido, tras reconocer el derecho de Israel a existir y defenderse, ha recalcado que "una cosa es proteger tu país y otra cosa es asesinar a más de 60.000 civiles, desplazar a 2 millones de personas, bombardear hospitales, matar de hambre a niños inocentes". "Son cosas muy distintas".

En su opinión, "somos testigos de uno de los eventos más terribles y oscuros del siglo XXI" y, frente a ello, "la comunidad internacional no puede quedarse callada, no puede quedarse paralizada".

"Una de las lecciones más importantes que aprendimos en el siglo XX fue que el genocidio es el peor crimen de lesa humanidad. La otra lección que aprendimos es que no podemos mirar hacia otro lado. Es imperdonable. ¿Qué liderazgo moral podemos desempeñar en el nuevo orden global si abandonamos a los palestinos?", ha planteado.

"Es imperdonable"

Para Sánchez, la mejor manera de mostrar "coherencia", sobre todo ante los países del llamado Sur Global, es apoyando la solución de dos estados para el conflicto en Oriente Próximo. "La cuestión es que desgraciadamente ahora mismo en Israel hay un liderazgo que está utilizando esta guerra como una excusa para hacer algo que no es aceptable que es destruir Gaza, ocupar Cisjordania y crear un gran Israel sin presencia palestina", ha denunciado.

El presidente ha vuelto a insistir en que, por la experiencia de España con el terrorismo, la respuesta que está dando el Gobierno de Benjamin Netanyahu a los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023 --que ha vuelto a condenar-- no es la adecuada y con ella Israel "está más aislado y vive con más inseguridad".

Lo primero, ha sostenido, es que no se puede hablar de guerra sino de lucha contra el terrorismo. Y esta lucha pasa por una combinación de respuesta de seguridad, de justicia y diplomática. "Israel está respondiendo desde el punto de vista de la seguridad, pero le faltan los otros dos elementos", ha valorado.

"No hay justicia en cuanto a la respuesta que se está dando. Y tampoco hay diplomacia política", ha añadido, insistiendo en que frente a ello la comunidad internacional debe ofrecer un horizonte político a los palestinos que pasa por el reconocimiento de su Estado.

Espiral belicista

Asimismo, ha apelado a "poner fin a esta espiral de belicismo que podría llevarnos a un problema de bloques y áreas de influencia". "No tenemos que caer en esa trampa. Ya lo hicimos en el pasado y ya sabemos que no acaba bien", ha advertido.

En su opinión, "Europa debe redoblar sus esfuerzos para poder forjar alianzas con el resto del mundo que se basen en esta defensa de un orden internacional que se base en normas y que pueda traer beneficios tangibles para nuestros pueblos".

A su juicio, "tenemos que mandar un mensaje claro de cooperación y no coerción" al resto del mundo y "reimaginar y reformar nuestro sistema internacional con el mismo compromiso que tuvieron aquellos que tuvieron que vivir la Segunda Guerra Mundial". "Tenemos que transformar y adaptar nuestra gobernanza global a las necesidades de hoy y de mañana", ha abundado.

"Mientras otros se van de las instituciones multilaterales y reducen su compromiso para con la ayuda internacional y el desarrollo", ha incidido, España ha redoblado sus esfuerzos. Con esto en mente, ha añadido, "vamos a poner en marcha una plataforma para reformar el multilateralismo, una iniciativa que pretende ser un proceso político de amplio alcance que permita renovar la gobernanza global y su arquitectura y el sistema multilateral en general".