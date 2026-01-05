Sánchez no irá a la Pascua Militar por una reunión sobre Ucrania en París

Pedro Sánchez y Fernando Grande-Maslaska conversan con el Rey en la Pascua Militar de 2025.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no asistirá este martes a la tradicional ceremonia de la Pascua Militar presidida por Felipe VI en el Palacio Real para poder viajar a París y participar en la reunión de la Coalición de Voluntarios sobre Ucrania, han informado fuentes del Ejecutivo.

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha citado a los líderes de los países aliados de Kiev este martes y Sánchez ha confirmado su asistencia.

Será la primera vez que falte a la Pascua Militar desde que llegó a la Moncloa y París será su primer viaje al extranjero en este 2026.

La última vez que se reunió la Coalición de Voluntarios fue el pasado 11 de diciembre, por videoconferencia, y en esta ocasión, ya en formato presencial y con participación del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, Macron ha avanzado que el objetivo es asumir "compromisos concretos para proteger a Ucrania y garantizar una paz justa y duradera" en Europa.

La coalición, impulsada por Francia y Reino Unido, está integrada por una treintena de países, la mayoría europeos.