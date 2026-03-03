Seis detenidos en los registros de las sedes de Forestalia en Madrid y Zaragoza

La Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Guardia Civil ha detenido a seis personas en una operación dirigida a detectar irregularidades en la tramitación de contratos para proyectos eólicos y de placas solares de la empresa Forestalia, han informado fuentes próximas a la investigación.

Los agentes de la UCOMA, unidad adscrita al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), están registrando desde primeras horas de este martes las sedes de Forestalia en Madrid y Zaragoza, así como una decena de domicilios de directivos de la empresa.

Según las fuentes consultadas por EFE, los investigadores han detenido a una persona en la localidad de Rivas-Vaciamadrid (Madrid) durante el transcurso del operativo, que permanece abierto y en el que se investigan delitos de prevaricación ambiental, cohecho y blanqueo de capitales.

Estas fuentes han añadido que los investigadores tratan de determinar si, durante la tramitación de las licencias de instalación de parques eólicos y fotovoltaicos, se manipularon declaraciones de impacto ambiental para facilitar la obtención de los permisos necesarios.

Han rechazado ofrecer más datos de la investigación llevada a cabo al ser una macroperación abierta con posibles múltiples ramificaciones e implicaciones derivadas de la presunta manipulación de los proyectos de renovables puestos en cuestión.

Sí que han explicado que, a lo largo de las pesquisas desarrolladas en algunas de las zonas de ubicación de estos parques energéticos, se han hallado aves electrocutadas y otros elementos que podrían poner en cuestión la viabilidad ambiental de las licencias obtenidas.

Forestalia en Zaragoza

En Zaragoza se han iniciado los registros de la sede de la compañía, así como en el domicilio de su propietario, en el marco de una operación que implicaría a una veintena de empresas de energías renovables, entre otras las del clúster del Maestrazgo (Teruel), un proyecto eólico de gran magnitud denunciado ante la Fiscalía de Aragón.

En una operación diferente a la que lleva a cabo el Seprona, la UCO entró en la sede de Forestalia en Zaragoza en diciembre de 2025 para tratar de determinar su vinculación con el exdirigente socialista Santos Cerdán y con la llamada 'fontanera' del PSOE Leire Díez.

Según otras fuentes relacionadas con la investigación, la Guardia Civil tenía bajo sospecha a Forestalia también por una subvención de unos 17 millones de euros a Arapellet, empresa afincada en Huesca y también relacionada con la producción de energía.

La concesión de licencias a proyectos de renovables en Aragón generó críticas por parte de grupos políticos e instituciones locales a la labor llevada a cabo por el Instituto Aragonés de Garantía Ambiental (INAGA) en la aprobación de declaración de impacto ambiental.