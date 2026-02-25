Así fue la última aparición pública de Antonio Tejero en la exhumación de Franco

La muerte este miércoles del exteniente coronel Antonio Tejero, a los 93 años, ha reavivado el recuerdo de su última aparición pública relevante, que tuvo lugar durante el reentierro de los restos de Francisco Franco en octubre de 2019. La coincidencia temporal con la reciente desclasificación gubernamental de documentos relacionados con el 23-F ha añadido una dimensión simbólica al fallecimiento del que fuera uno de los protagonistas del fallido golpe de Estado de 1981.

Tejero, condenado en su día a 30 años de prisión por su participación en el asalto al Congreso de los Diputados —delito por el que cumplió aproximadamente la mitad de la pena—, viajó a Madrid para asistir a la inhumación de Franco en el cementerio de Cementerio de Mingorrubio, situado en el barrio de El Pardo. El traslado de los restos del dictador se produjo tras su exhumación del monumento del Valle de los Caídos por decisión del Gobierno presidido por Pedro Sánchez.

El 24 de octubre de 2019, pasadas las 12:30 horas, el exguardia civil accedió al lugar entre muestras de apoyo de un grupo de simpatizantes que se había congregado desde primeras horas del día en las inmediaciones. La ceremonia se desarrolló bajo estrictas medidas de privacidad, conforme al deseo expreso de la familia Franco.

La misa previa fue oficiada por Ramón Tejero, hijo del exteniente coronel, en un acto religioso celebrado en El Pardo de carácter reservado. Tras el sepelio, declaraciones recogidas por el medio OkDiario señalaron que con el traslado "se había cumplido la voluntad del dictador de reposar junto a su esposa", Carmen Polo.

Antonio Tejero, nacido en 1932 en Alhaurín el Grande (Málaga), pasó a la historia reciente de España como el principal rostro del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, cuando irrumpió armado en el Congreso durante la sesión de investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo, manteniendo retenidos a los diputados durante más de 17 horas. Su figura quedó marcada por aquella acción y por la posterior condena por rebelión militar.

Su presencia en el reentierro de Franco constituyó su última aparición pública de relevancia, un episodio que volvió a situarlo fugazmente en el foco mediático décadas después del intento de ruptura del orden constitucional que protagonizó. Su fallecimiento cierra definitivamente el capítulo vital de uno de los personajes más controvertidos de la historia contemporánea española.