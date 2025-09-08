El presidente del Gobierno realizará una declaración institucional en Moncloa tras la negociación entre PSOE y Sumar para aprobar el paquete el 9 de septiembre

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ofrece a las 9.00 horas una declaración institucional desde el Palacio de la Moncloa para anunciar nuevas medidas contra Israel por la guerra en Gaza, según ha informado la Secretaría de Estado de Comunicación.

La comparecencia del jefe del Ejecutivo se produce tras la negociación entre los dos socios de la coalición, PSOE y Sumar, que han acordado impulsar un paquete de medidas contra Israel con el propósito de aprobarlo en el Consejo de Ministros del martes 9 de septiembre.

En esta línea, la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, declaró el pasado sábado que estaban trabajando junto al bloque socialista “para avanzar en este paquete de medidas contra Israel”.

Las conversaciones entre ambas formaciones han tenido como objetivo alcanzar una posición conjunta ante la situación en Gaza. El Ejecutivo prevé trasladar esas decisiones al Consejo de Ministros para su aprobación formal.

La intervención del presidente está prevista a primera hora de la mañana, en un contexto marcado por la presión internacional y las demandas de respuesta política ante la guerra.