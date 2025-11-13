El juez cuestionó al ex gerente del PSOE el uso de efectivo en pandemia: "Estaba contraindicado, se producían contagios"

El magistrado instructor del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, señaló durante la declaración del exgerente del PSOE Mariano Moreno que no entendía por qué el partido mantuvo durante la pandemia los pagos en efectivo para devoluciones por gastos anticipados, cuando "estaba contraindicado" y "todo el mundo tenía cierta reticencia" porque se hablaba "de que se producían contagios".

Así lo expresó el magistrado el pasado 29 de octubre al interrogar al que fue gerente de los socialistas entre 2017 y 2021, según el vídeo de su declaración como testigo, al que ha tenido acceso Europa Press.

El instructor del Supremo quiso saber el motivo y el funcionamiento interno de los pagos en metálico que recibieron el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, al considerar que pudo haberse cometido un presunto blanqueo de capitales con ese método.

"Me choca especialmente porque este periodo de tiempo incluye el año 2020, que fue la época más cruda de la pandemia, y todo el mundo tenía cierta reticencia al dinero metálico, porque se habló incluso de que se producían contagios y, sin embargo, no parece que fuera el caso en la sede de ustedes", señaló, para agregar que "en esa época especialmente parece que manejar efectivo estaba contraindicado".

El exgerente aclaró que en 2020 el flujo de caja disminuyó "muchísimo", a pesar de que hubo elecciones, debido tanto a la pandemia como a una recomendación del Tribunal de Cuentas para que el efectivo tuviera cada vez "menos uso". Y añadió que se implantó a nivel interno una instrucción con la orden de que los pagos superiores a 1.000 euros "se tenían que hacer por transferencia".

"Cuando yo llegué ya estaba"

Al respecto, el magistrado cuestionó la decisión del PSOE de contratar a una empresa de seguridad para que llevara dinero a la caja de la sede para pagar "esas liquidaciones, en lugar de hacerlo directamente por el banco". "¿Por qué se hacía en metálico? Es que no entiendo qué ventaja tenía para ustedes", preguntó, además de señalar que es un proceso "más lento" que hacerlo por transferencia.

"Esto ya era así cuando yo llegué como gerente, estaba dentro de la cultura organizativa, del funcionamiento normal de la Comisión Ejecutiva Federal", respondió Moreno.

Según el exgerente, "sobre todo se hacía porque también muchos trabajadores que tenían actos públicos a lo largo del año o desplazamientos en el territorio, muchas veces anticipaban sus gastos y estaban deseando llegar a Madrid para que la liquidación se le fuera hecha por caja".

Una respuesta "tautológica"

El instructor le preguntó "para qué se necesitaban esas cantidades de dinero en la caja del partido", a lo que Moreno contestó que, "fundamentalmente, para dotar la caja del partido". "Es una respuesta un poco tautológica", replicó el magistrado, que puso el foco en la "falta de comprobación" y de un "sistema de control".

Puente puso como ejemplo: "Que yo ponga en una instancia 'comida del 17 de marzo' y que luego el ticket que acompañe sea del 17 de marzo, hombre. Es que si no fuera del 17 de marzo sería demasiado chusco, pero eso no es un sistema de control".

A ello añadió que se debería "exigir al menos" un "control tan elemental" como que "la persona que acompaña la factura acredite que ha pagado el importe para devolvérselo". "Parece que esto ya en el año 2017, en fin, y quizá en el año 1950 también sería operativo, ¿no le parece?", le interpeló.

Moreno indicó que en el partido "no podías presentar cualquier tipo de gasto" y los justificantes tenían que coincidir con las fechas del gasto.

No había 500 euros porque no eran útiles

Posteriormente, a preguntas de las Fiscalía, el exgerente aseguró que "nunca" pidieran al banco billetes de 500 euros para esas liquidaciones, "porque no es útil para una caja de estas características". El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, le preguntó si estaba "seguro" de que no se recibían ese tipo de billetes, a lo que Moreno dijo que estaba "segurísimo".

"Porque es que un billete de 500 euros no sirve para nada para una caja de estas características que lo que intenta es reintegrar gastos del personal y de las secretarías que tienen que ver con los tickets y las facturas que suelen ser pequeños", insistió

A la pregunta del fiscal de si hubo entregas de billetes de 500 euros en la sede de Ferraz de otra fuente distinta de la cuenta del banco, Moreno manifestó que "por supuesto que no".