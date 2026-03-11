Zelenski visitará España en los próximos días

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha avanzado este miércoles que el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, viajará a España "en los próximos días", y ha pedido no olvidar a su país, en guerra desde hace cuatro años tras la invasión rusa el 24 de febrero de 2022.

Robles ha anunciado la visita de Zelenski, de la que no ha indicado fecha exacta, en declaraciones a los medios tras visitar este miércoles el Mando de Operaciones (MOPS), ubicado en la Base de Retamares, en Pozuelo de Alarcón (Madrid).

"No nos podemos olvidar de Ucrania. Ucrania está ahí, Ucrania existe", ha aseverado la ministra al ser preguntada por el escenario internacional derivado de los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán.

Robles ha subrayado el "compromiso de España con todas las misiones de paz" y ha explicado que las Fuerzas Armadas españolas están en "misiones dentro de la Alianza Atlántica, donde están nuestros cazaminas", y que van a continuar en las misiones en las que ya están.

La ministra también ha hecho hincapié en que España es un "aliado fiable, respetable", sólido y serio "con todos los aliados".