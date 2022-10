La huella dibujada que pervive en el recuerdo

Todo recuerdo es, de un modo u otro, una creación mental, una ficción. Nuestro cerebro selecciona fragmentos de experiencias macerados por el tiempo mientras colocamos sobre ellos una huella de lo vivido, un anhelo de lo esperado. Así pues, la animación se presenta como el medio ideal para recrear las imágenes mentales, de las cuales los recuerdos son una de sus principales materias primas. En este ciclo de cortos se exploran las distintas formas de que disponen los fotogramas animados para jugar con la memoria: desde películas-exorcismo que enfrentan reminiscencias de manera terapéutica, consideraciones sobre la memoria histórica y lo que ocurre al contrastar remembranzas íntimas con el estado del mundo actual, hasta la magia de los acontecimientos pasados fabulados a través de historias de personas que viven rodeadas de evocaciones o que buscan fabricarlas ante su ausencia.

En Events meant to be forgotten, Marko Tadic habla de la futilidad de la existencia humana al hilo de un poema de Hans Magnus Enzensberger. Diana Cam Van Nguyen (Love, Dad) nos dibuja la carta imaginaria de una joven a su padre. On the surface, de Fanny Sissoko, cuenta la historia de Ada, una mujer que nada en el mar islandés mientras piensa en criar a su hijo en un país que no siente suyo. Djukic y Pigeard se pasean en Granny’s sexual life por la vida íntima y sexual de su abuela. En The Record, de Jonathan Laskar, un misterioso viajante vende al encargado de una tienda de música un disco mágico que lee la mente de quien lo escucha y reproduce sus recuerdos olvidados. Finalmente, para Nelly’s memory, Wouters reúne un puñado de fotos y cartas familiares que indagan en los años que su abuela Nelly vivió en el Congo durante la ocupación belga.