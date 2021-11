Enyedi, Béart y Brühl: tres puertas a Europa

Los premios que se otorgan en los certámenes de cine constituyen un buen termómetro para medir su conexión con el panorama cinematográfico del momento a la par que se proyectan sobre el futuro dejando constancia que supieron reconocer a tal o cual talento. Ildikó Enyedi, primera de las premiadas, en este caso con el premio Festival de Sevilla, no lleva muchos años sonando en el panorama festivalero pese a que debutó en 1987, pero su reconocimiento en Berlín con En cuerpo y alma la han convertido en una cineasta a seguir. En Sevilla podremos ver su última cinta, La historia de mi mujer, relato de desamores a principios del siglo XX.

Los imponderables del año COVID obligaron a retrasar la entrega del galardón de la ciudad a la sensual y carnal Emmanuelle Béart que este año sí podrá recogerlo. Nadie como Jacques Rivette se atrevió a ir más allá de la obnubilante rotundidad de sus formas para, horadado el trampantojo de su sensualidad, descubrir a la mujer. Hubo otros, desde Chabrol a Sautet, que lo intentaron, pero Rivette, primero en La bella mentirosa y luego en Histoire de Marie et Julien, fue el único que logró descifrar el enigma. Habrá premio también para Daniel Brühl quien, con La puerta de al lado, que podremos ver en Sevilla, acaba de dar el salto a la dirección. Brühl es un joven actor internacional cuyas interpretaciones se cuentan a ambos lados del charco. No obstante, si me lo permiten, firmó su mejor papel de la mano de Tarantino en Malditos bastardos, donde caía acribillado en una escena memorable mientras de fondo sonaba Un amico del gran Ennio Morricone.