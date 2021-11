El cine siempre encuentra un enemigo contra el que batirse

Cómo adentrarse en el futuro del cine y su renovación formal es una de las características fundamentales de una sección como Revoluciones Permanentes, configurada desde su nacimiento como una ventana al cine más audaz por parte de los creadores más inquietos y osados del cine europeo. En esta edición la sección propone a lo largo de sus seis títulos una profunda reflexión de la realidad en territorios hostiles como pueden ser una India azotada por el sistema de castas, la dividida América de Trump o la Venezuela al borde del colapso.

En A Night of knowing nothing, el debut de la joven directora india Payal Kapadia, el relato de una relación emocional frágil, a flor de piel, se funde con la realidad de la India contemporánea. El francés Nicolas Peduzzi viaja en Ghost song hasta las entrañas de Estados Unidos para retratar a tres jóvenes con vidas en estado de ebullición con la cultura hip hop y los clubs nocturnos como fondo. Por su parte, Un cielo tan turbio, segundo largo del gallego Álvaro F. Pulpeiro, se adentra en ese salvaje espacio entre la frontera de Venezuela con Colombia en una suerte de road movie inspirada en la novela de Joseph Conrad Nostromo (1904).

La polaca Ola Jankowska aborda en Anatomia el reencuentro de una hija con su padre enfermo. Theo and the metamorphosis, de Damien Odoul, penetra en el universo de un joven con síndrome de Down que vive en el bosque con su padre, generando un mundo en el que lo real y lo imaginario se confunden. Como inesperada sorpresa final, Ted Fendt (uno de los cineasta-crítico-cinéfilo más interesantes del panorama norteamericano actual) da un salto a Europa en Outside noise para seguir a tres jóvenes amigas en busca de su identidad en un periplo entre Viena y Berlín.