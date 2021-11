Restaurar el legado, reescribir la Historia

Toda nueva sección siempre es bienvenida, sobre todo si, como esta, trabaja en la recuperación y la reescritura de la Historia (perdida, olvidada, censurada, marginada) del cine europeo para darla a ver y descubrir en las mejores condiciones posibles. Los ocho títulos aquí agrupados, la mayoría recién salidos de los laboratorios de restauración y digitalización europeos, se configuran como “un foro de reflexión y (re)descubrimiento que prestará atención significativa a obras pioneras del feminismo, la conciencia de clase y los nuevos cines que agitaron el mundo, y también a obras poco conocidas de cineastas clave. Ocho películas que alumbran y revelan otro relato de la historia y que se mostrarán por primera vez en España”.

Gran película de la última etapa de su carrera y reconocida en Cannes en 1997, El destino, del egipcio Youssef Chahine, resplandece ahora de la mano de una nueva copia cortesía de MISR International. En la Córdoba del siglo XII, el filósofo Averroes materializó una obra cuya influencia se extendió a través de la Ilustración hasta nuestros días. Para apaciguar a los fundamentalistas, el Califa Al-Mansur ordena que se quemen todos sus libros. La familia y seguidores de Averroes deciden hacer copias y pasarlos de contrabando.

Desde la Deutsche Kinematek llega Blind spot (1981), de Claudia von Alemann, un filme que aúna lo personal y lo político a través de una joven historiadora que abandona a su familia para ir tras las huellas de la activista y pionera del feminismo del XIX Flora Tristan. Un filme sobre la reconstrucción de la memoria histórica desde una perspectiva femenina y viaje sensorial por la vida de Tristan, que recorrió las regiones industriales de Francia luchando por la emancipación de la mujer.

El griego Alexis Damianos apenas dirigió tres largos, entre ellos esta Evdokia (1971) elegida por la crítica de su país como la mejor película griega de todos los tiempos, actualización de la tragedia con una mirada libre y desprejuiciada. El filme cuenta la historia de un sargento y una prostituta que se casan tras un breve e intenso romance antes que la sociedad y la geografía se interpongan en su relación. Restauración del Greek Film Center.

Figura esencial de la fotografía y el cine de guerrilla de los 60 y 70, William Klein tuvo acceso total al entorno del gran Muhammad Ali para hacer uno de los mejores retratos documentales del boxeador. M.A. The Greatest (1974) se articula en torno a tres de sus combates más famosos y refleja el excitante clima sociopolítico y cultural de la época. Restauración de Films Paris New York y ARTE.

Binka Zhelyazkova fue la primera mujer en dirigir un largo en Bulgaria. Programada para competir en Venecia en 1967, su sátira surrealista The Tied Up Balloon, una alegoría del totalitarismo con elementos de realismo mágico, fue retirada por las autoridades de su país, no pudo estrenarse y mantuvo inactiva a la directora hasta 1972. En 2021 pudo verse finalmente restaurada por el National Bulgarian Archive.

Actriz y directora, la sueca Mai Zetterling desembarcó en Cannes en 1964 con Loving Couples, una controvertida película de contenido (homo)sexual. Una controversia que la acompañó en films sucesivos en los que reforzó su mirada feminista en temas como la independencia de la mujer, los derechos reproductivos o la sexualidad. We have many names (1975) es una desgarradora película sobre el amor, el matrimonio y la identidad. La restauración es del Swedish Film Institute.

Cierra esta estupenda sección Wives (1975), el segundo largo de la noruega Anja Breien, respuesta femenina al Husbands de Cassavetes y una de las películas más analizadas del cine noruego. Precursora del Dogma 95 según Peter Cowie, cuenta la historia de tres antiguas compañeras de clase que se reencuentran en una reunión escolar y deciden huir de sus familias y responsabilidades. Restauración del Norwegian Film Institute.