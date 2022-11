Un café con… debutantes que retratan la Europa actual

Georgia Oakley (Oxfordshire, Inglaterra, 1988), Martin Jauvat (Seine-et-Marne, Francia, 1995), Emily Barbelin (Francia, 1987), Helena Wittmann (Neuss, Alemania, 1982), Youssef Chebbi (Túnez, 1984) y Nikola Spasic (Karavurovo, Serbia, 1991) abordan en sus películas, varias de ellas óperas primas, un mosaico multicolor de la Europa actual, a través de los retratos que realizan de la derrota, la homosexualidad, la exclusión social, el colonialismo, el trabajo en las condiciones más extremas o la transexualidad. La británica Georgia Oakley, se presenta en Sevilla con Blue Jean, su primer largometraje, en la sección Historias Extraordinarias, una obra con la que ha conseguido el Premio del Público de las ‘Giornate degli autori’ de Venecia. Ha comentado Oakley que en su película narra el acoso que padece una profesora por su orientación sexual en la Inglaterra de Thatcher, “sin caer en los clichés que con frecuencia tenemos de los 80 y 90”.

Propone Martin Jauvat en 'Grand Paris', su primer largometraje, que compite en Historias Extraordinarias, tras su paso por el Festival de Cannes, un recorrido gamberro e intrigante de 24 horas por los suburbios de la capital francesa. Reconoce Jauvat que su obra es “casi una aventura soñada, que he mezclado con mis propias experiencias”. Otra debutante, Emily Barbelin, trae al Festival de Cine de Sevilla, dentro de la sección Revoluciones Permanentes, 'To Be Loved By Whom', una obra que fusiona el documental con la ficción, en la que retrata, con toda su aspereza, las duras condiciones de las esclavas sexuales en la Bruselas actual. Según ha expuesto Barbelin, en su película ha tratado de “reflejar el poder y la relación que mantenemos con el dinero, a través de estas mujeres que, en cierto modo, crean una comunidad”.

'Human Flowers of Flesh', de Helena Wittmann, invita al espectador a una inmersión en el mundo masculino, a través de la mirada de una capitana de barco. Esta cinta, incluida en la sección Las Nuevas Olas, obtuvo una nominación en el Leopardo de Oro del festival de Locarno, y ha supuesto su confirmación tras 'Drift' (2017), su primer largo. Wittmann ha confesado que en su película “el mar puede entenderse como el gran protagonista, como un espacio sin fronteras”. Por su parte, el tunecino Youssef Chebbi, director de 'Ashkal', con la que toma parte en el festival, en la sección Las Nuevas Olas, una película en la que mezcla el thriller policial con el político, y cuyo estreno tuvo lugar en la Quincena de Realizadores de Cannes, ha señalado que el origen de su obra surge “de las localizaciones que muestro, que pretendían ser un lugar de futuro, seguro y diferente, muy simétrico, tal y como he concebido mi historia”. Entre el documental y la ficción, Christina, de Nikola Spasic, es el retrato de una mujer trans desde una renovada visión, lejos de los tópicos, que se estrenó en el FID Marseille, donde obtuvo el Premio a la Mejor Ópera Prima. Cinco años ha tardado Spasic en rodar esta película, que comenzó “cuando conocí a la Christina real y entendí todas las posibilidades que me ofrecía, tanto para el documental como para la ficción”. Seis propuestas de seis cineastas para entender ese mosaico en constante transformación que es la Europa actual, en una nueva cita de Un café con… con la que colabora Diario de Sevilla.