Todo lo que debes saber del SEFF 2025: salas, precio de los abonos y calendario de proyecciones de las 192 películas del festival

El Festival de Cine Europeo de Sevilla (SEFF) arranca este viernes su 22 edición con la gala inaugural en el Cartuja Center CITE. Por delante quedan nueve días en los que la capital hispalense se convertirá en un punto de encuentro para más de 350 figuras del panorama cinematográfico. La programación reúne un total de 192 títulos de las diferentes secciones que se proyectarán hasta el próximo 15 de noviembre en las 13 sedes del certamen.

La organización del SEFF recuerda que acudir al festival es tan sencillo como ir al cine. Para ello, el festival ofrece una serie de abonos que los espectadores podrán canjear para ver varias películas a un precio más reducido. A continuación, te detallamos todas las alternativas.

¿Cómo adquirir los abonos y entradas para el SEFF 2025?

Los abonos para ver las películas del SEEF se pueden adquirir a través de la web oficial:

Abono general : Permite el acceso a un total de ocho películas, para todo tipo de públicos sin límite de edad. Se trata de un abono individual que solo permite canjear una entrada por sesión. Su precio es de 22 euros .

: Permite el acceso a un total de ocho películas, para todo tipo de públicos sin límite de edad. Se trata de un abono individual que solo permite canjear una entrada por sesión. Su precio es de . Abono dúo : Tampoco tiene un límite de edad y puedes compartirlo con un amigo o pareja de forma flexible. Con él podrás adquirir hasta un máximo de 5 entradas dobles, aunque tendrás la opción de combinar entradas individuales y dobles como desees. El precio, válido para diez entradas, es de 28 euros .

: Tampoco tiene un límite de edad y puedes compartirlo con un amigo o pareja de forma flexible. Con él podrás adquirir hasta un máximo de 5 entradas dobles, aunque tendrás la opción de combinar entradas individuales y dobles como desees. El precio, válido para diez entradas, es de . El Abono Joven-26 es un abono personal e intransferible para personas menores de 26 años. Con él podrás canjear una entrada por sesión hasta un máximo de diez películas. Cuesta 18 euros .

es un abono personal e intransferible para personas menores de 26 años. Con él podrás canjear una entrada por sesión hasta un máximo de diez películas. Cuesta . El Abono Senior+60 está destinado a personas mayores de 60 años. Este puede utilizarse a título individual (diez entradas para diez películas) o compartirlo con un acompañante que puede ser menor de 60 años, hasta un máximo de cinco entradas dobles. Del mismo modo, puede distribuirse de forma flexible entre entradas individuales y dobles. Su precio es de 20 euros.

Para adquirir todos estos abonos online es necesario indicar nombre, correo electrónico y número de teléfono antes de ir a la pasarela de pago. Cada abono generará un código y una clave, que deberás indicar en el proceso de pago de cada entrada para poder canjearlo.

Para consultar la programación, la web del festival permite buscar las películas por fecha, nombre o sección en la que participa. Al acceder a cada título, podrás ver las sesiones disponibles. La entrada general para cada una cuesta 3,5 euros y, en algunos casos, se han programado sesiones especiales con entrada libre bajo invitación, que deberá retirarse en taquilla. De igual modo, la organización de la SEEF recuerda:

Todas las entradas están numeradas

No se aceptan cambios ni devoluciones , salvo en caso de anulaciones o cambios por parte de la organización

, salvo en caso de anulaciones o cambios por parte de la organización Podrás canjear tu abono por entradas para los pases generales y de acreditados , pero no para las galas especiales

, pero no para las galas especiales No se permitirá el acceso a la sal una vez iniciada la sesión

Existen entradas y abonos para desempleados, de venta exclusiva en taquilla, que permite un 20% de descuento sobre el abono general al presentar la tarjeta de desempleo del SEPE

¿Dónde ver las películas del SEFF 2025?

Las salas que acogerán las proyecciones del SEFF 2025 son el Cine Cervantes, Avenidas 5 Cines, los Cines Mk2 CineSur del centro comercial Nervión Plaza, los Cines Odeón Plaza de Armas, el Teatro Alameda y el Cartuja Center CITE. Con tu entrada o abono podrás ver las películas que compiten en la sección oficial como 'La anatomía de losccaballos' (Daniel Vidal Toche), 'Dj Ahmet' (Georgi M. Unkovski), 'All that's left to yo' (Cherien Dabis), 'Fuori' (Mario Martone), 'Enzo' (Robin Campillo), 'Los colores del tiempo' (Cédric Klapisch) o 'Bajo el mismo sol' (Ulises Porra), así como el resto de películas de esta sección fuera de competición.

En la sección Embrujo se darán cita algunas de las voces más audaces del cine europeo, como Giovani Columbu (‘Balentes’), Sofía Petersen (‘Olivia’), Lucía Selva (‘Quién vio los templos caer’), Germinal Roaux (‘Cosmos’), Claire Simon (‘Writing Life – Annie Ernaux Through the Eyes of High School Students’), Sebastao Borges (‘Ouro e oasis’), Kopal Joshy (‘We are two abysses’), Jérôme Reybaud (‘Un balcon à Limoges’), Fabrice Aragno (‘Le lac’) y Namir Abdel Messeeh (‘Life after Siham’).