Alquilar las cuatro salas del Festival de Sevilla cuesta 325.000 euros

La 22ª edición del Festival de Sevilla se celebrará del 7 al 15 de noviembre. Una cita con el cine europeo cuya programación se proyectará este año en cuatro salas. En paralelo, también acogerán Alquilarlas tendrá un coste global de 325.007 euros (IVA incluido). Según el contrato firmado por el Área de Cultura y Turismo, estos espacios se dividen en diferentes lotes. El primero –y el más elevado– será el Cartuja Center CITE, cuyo alquiler durante esos días tendrá un coste de 155.777 euros. Le sigue el Cine Cervantes y Avenidas 5 Cines, en el lote 2,cuyo importe de adjudicación se eleva a los 36.300 euros. Los Cines Odeón Plaza de Armas conforman el lote 3, con un precio de alquiler de 72.600 euros. Por último, el cuarto lote es el de Cines Mk2 CineSur Nervión Plaza, por un valor de 60.330 euros.

Una de las principales novedades de este año es que la cita cultural recuperará el anuncio de las nominaciones de los Premios del Cine Europeo. La European Film Academy (EFA) desvelará su lista de seleccionados para el galardón el 18 de noviembre en una gala en el Real Alcázar, tres días después de que se cierre la 22ª edición del Festival de Sevilla.

Además, dos de los grandes nombres internacionales que visitarán la capital hispalense serán los del director Costa-Gavras y de la actriz Juliette Binoche, que recibirán el Giraldillo de Oro a sus trayectorias. Un reconocimiento “a su amplísima y reconocida trayectoria de más de seis décadas y a su firme compromiso con un cine valiente, humano, comprometido y transformador.

Por otro lado, para la cita de 2025 se ha encargado el diseño al dibujante José Luis Ágreda, que ya protagonizó en el SEFF de 2023 una exposición en el Consistorio sevillano y que ahora regresa al certamen con composiciones en las que integra películas míticas de la cinematografía europea en la ciudad: tres carteles en los que la Anita Ekberg de La dolce vita se muda de la Fontana di Trevi al Patio de los Naranjos, el Clint Eastwood de los espagueti westerns de Sergio Leone cabalga bajo la Giralda y los ángeles de Cielo sobre Berlín divisan esta vez los tejados del sur.