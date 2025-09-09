El Festival de Sevilla recupera el anuncio de las nominaciones de los Premios del Cine Europeo

Sevilla retoma la costumbre de albergar el anuncio de las nominaciones a los Premios del Cine Europeo. La European Film Academy (EFA) desvelará su lista de seleccionados para el galardón el 18 de noviembre en una gala en el Real Alcázar, tres días después de que se cierre la 22 edición del Festival de Cine Europeo de Sevilla (SEFF), programado este año entre el 7 y el 15 de noviembre. "Hemos tenido que adaptarnos a los plazos que manejaba la EFA, que celebra su ceremonia en Berlín en enero [el día 17]", explicó este martes a la prensa el director del SEFF, Manuel Cristóbal, que materializa así un deseo -"un objetivo, una obsesión", en palabras del alcalde José Luis Sanz- que albergaba desde su llegada al cargo.

La recuperación del vínculo con los Premios del Cine Europeo es una de las novedades que plantea para su nueva convocatoria el Festival de Sevilla, que adelantó algunos de sus contenidos en un acto en el Salón Colón del Ayuntamiento de Sevilla. Para la cita de 2025 se ha encargado el diseño al dibujante José Luis Ágreda, que ya protagonizó en el SEFF de 2023 una exposición en el Consistorio sevillano y que ahora regresa al certamen con composiciones en las que integra películas míticas de la cinematografía europea en la ciudad: tres carteles en los que la Anita Ekberg de La dolce vita se muda de la Fontana di Trevi al Patio de los Naranjos, el Clint Eastwood de los espagueti westerns de Sergio Leone cabalga bajo la Giralda y los ángeles de Cielo sobre Berlín divisan esta vez los tejados del sur.

Un trabajo que parte de la imagen elaborada en los festivales anteriores por Pedro Cabañas y en la que Ágreda, implicado en proyectos destacados como Buñuel en el laberinto de las tortugas o Robot Dreams, cinta que estuvo nominada al Oscar, quiere hacer también un homenaje al cine de animación: por los tres carteles se pasea, como un artista invitado, el gato protagonista de Flow, la obra del letón Gints Zilbalodis que conquistó a principios de este año la estatuilla de Hollywood.

En la presentación de sus creaciones, Ágreda señaló que había tenido como referencias "los carteles de las Fiestas de Primavera de Sevilla de la primera mitad del siglo XX, en los que participaban pintores como Gustavo Bacarisas o Francisco Hohenleiter. Aunque estos carteles son digitales, he intentado emular esas pinceladas", comentó el ilustrador sobre unos diseños que reivindican "una Europa diversa" con "dos películas italianas y una alemana".

La presentación de los carteles sirvió también para revelar el primer gran nombre que acudirá al festival: el griego Costa-Gavras, que recibirá el Giraldillo de Oro a su trayectoria. Un reconocimiento "a su amplísima y reconocida trayectoria de más de seis décadas y a su firme compromiso con un cine valiente, humano, comprometido y transformador, que él mismo recorre en sus memorias, Ve a donde sea imposible llegar”, declaró Manuel Cristóbal sobre el director de clásicos como Z o Desaparecido, un maestro aún en activo del que se proyectarán en el SEFF algunas de sus películas.