Una selección de soluciones

Viejos conocidos o habituales del SEFF como el alemán Wenders, el franco-vietnamita Anh Hung, los franceses Breillat, Bonello y Gondry, el belga Lafosse, el italiano Garrone, la austriaca Hauser, el danés Arcel, la alemana Schanelec, el argentino Alonso o el español Berger estarán presentes en esta sección oficial junto a jóvenes promesas como Chiha, Kröger y Fehner y recién llegados como los argentinos Schmukler y Macipe, los belgas Baetens y Van Vugt, el italiano Pugno, el marroquí Lazraq o el turco Nacar.

Estamos ante una sección sin concurso que ha intentado conjugar el tirón de los nombres consolidados y los reconocimientos previos de otros festivales con la apuesta por un puñado de títulos que se presentan por primera vez en España. Entre los primeros, Wenders nos trae Anselm, un documental sobre el artista Anselm Kiefer para el que ha vuelto a recurrir al 3D. El italiano Garrone se suma ahora al tema del éxodo migratorio desde África con Yo, Capitán, el viaje de dos primos desde Senegal hasta Europa, mientras que el franco-vietnamita Tran Ahn Hung, premio a la mejor dirección en Cannes, reúne en A fuego lento a Juliette Binoche y Benoit Magimel en un drama culinario ambientado a finales del XIX. También al pasado (S.XVIII) viaja la cinta danesa La tierra prometida, de Nikolaj Arcel, con el atractivo de Mads Mikkelsen al frente. Hay mucha expectación por comparar qué han hecho Bonello y Chiha con una misma novela de Henry James en The beast y The beast in the jungle respectivamente. También nos seduce la trama, una relación entre una mujer adulta y un joven adolescente, del nuevo filme de Catherine Breillat, El último verano. En El libro de las soluciones, Michel Gondry, maestro del video-clip, regresa a Francia y se mira en el espejo con un relato metacinematográfico, mientras que Un silencio, del belga Lafosse, sigue ahondando en la cara oculta de las relaciones familiares con Daniel Auteuil y la gran Emmanuelle Devos.

Con Eureka, y de nuevo con Viggo Mortensen, Lisandro Alonso pone pie por primera vez en Estados Unidos, concretamente en la reserva india de Pine Ridge, aunque sin renunciar a su mirada. La austriaca Jessica Hausner también permanece fiel a su distanciamiento formal en Club Zero, una nueva fábula crítica sobre el mundo contemporáneo. Hay muchas ganas de ver Sobre todo de noche, deslumbrante debut de Víctor Iriarte que ha cosechado buenas críticas con su historia de adopciones y reencuentros en clave de thriller. Unas semanas antes de su estreno, se podrá ver también en Sevilla el primer largo de animación de Pablo Berger, Robot Dreams, historia de una amistad entre un perro y un robot en Manhattan. También española, Animal | Humano, de Alessandro Pugno, nos acerca a la tauromaquia desde una perspectiva insólita.