Almería presume en FITUR del exitoso Cooltural Fest, que seguirá creciendo para la edición de este año

“Nos atrevimos a hacer algo que nadie había hecho en nuestra ciudad. Una de las apuestas más ambiciosas que se han realizado en los últimos años desde el Ayuntamiento de Almería y el resultado no ha podido ser mejor”. Con estas palabras el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco ha presentado esta tarde la segunda edición de Cooltural Fest en FITUR, la Feria Internacional del Turismo de Madrid, que se desarrollará del 15 al 18 de agosto, acompañado del concejal del Área de Cultura, Carlos Sánchez, y de uno de los responsables de la productora Smart Pro Music, Diego Ferrón.

En su intervención, ha asegurado que “una ciudad como Almería, que busca ser moderna y un ejemplo de dinamismo, necesitaba de un evento así para situarse en el mapa de los grandes festivales musicales que se desarrollan en España y lo hemos hecho por la puerta grande. Nos ha permitido incorporarnos a la red de festivales de verano, ganar presencia como destino de este tipo de turismo, atrayendo turistas, jóvenes y no tan jóvenes, y con un impacto económico estimado en cinco millones de euros en la pasada edición”.

Aprovechando la declaración, Cooltural Fest en 2019 no podía ser ajeno a nuestra flamante Capitalidad Gastronómica. “Habrá ruta gastromusical que unan bares y música, también con ponencias en el Teatro Apolo, aunque de todo ello se informará convenientemente en próximas fechas”, ha avanzado el alcalde.

Ramón Fernández-Pacheco ha asegurado que “si Almería siempre ha sido un destino ideal para pasar las vacaciones de verano: contamos con varias de las mejores playas de todo el país, con un clima envidiable, una gastronomía de primerísimo nivel, una amplia oferta cultural y, además, numerosas posibilidades de ocio que ofrece nuestra Feria y Fiestas en Honor a la Patrona… Cooltural Fest es la guinda para que no haya mejor opción”.

En la misma línea, Diego Ferrón añadía “el turismo de festivales mueve muchísimos millones de euros y dinamiza las ciudades, y es lo que ha traído Cooltural Fest a Almeria, más turismo y más actividades culturales”.

Prácticamente no hay semana en la que los ‘coolters’ no tengan novedades de su Cooltural Fest y en esta ocasión vienen en lo grande. El festival almeriense (15 al 18 de agosto) ha incorporado esta misma semana ocho nuevas formaciones al cartel para su segunda edición, lo que eleva la cifra de bandas y artistas confirmados hasta los 35. Concretamente, los nuevos grupos que suman a la familia de Cooltural Fest para la cita estival son: El Columpio Asesino, Full, Siloé, Kuve, Club del Río, Bitches Djs, Brasi y Mr. Perfumme.

De esta forma, la segunda edición de Cooltural Fest, organizado por Smart Pro Music y el Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería, sigue tomando forma. Los ‘nuevos’ se suman al resto de bandas y artistas confirmados. En el recinto de conciertos: Vetusta Morla, Miss Caffeina, Second, Zahara, Depedro, Carolina Durante, Arnau Griso, Nunatak, Kitai, Eladio y Los Seres Queridos, Embusteros, The Crab Apples, Los Invaders y Ojete Calor. En el Escenario Almería Ciudad, en pleno Paseo: Perro, Jenny & The Mexicats, Tu Otra Bonita y Yo Diablo. Y en el Escenario Playa Acústico: Arizona Baby, Lichis, Tulsa y Joana Serrat. A todo ello hay que añadir la fiesta de bienvenida gratuita de la noche del 15 de agosto, con Elefantes, Nixon, Mucho, Wi Bouz y Twise.

Las nuevas confirmaciones están encabezadas por El Columpio Asesino. El grupo de Pamplona es historia viva del pop rock: oscuros y rodeados de tensión, un acabado sofisticado y diferente, una dualidad vocal irresistible y hits, como “Toro”. Un éxito alternativo en muchos países de habla hispana, con el que la banda consiguió nada menos que 5 premios de la Música Independiente. Full llegará con su flamante tercer álbum, ‘Capadocia’. Una colección de canciones imbatible, una emocionante epopeya que concentra en cuarenta minutos una abrumadora sucesión de himnos destinados por dimensión lírica y musical a perdurar en el cancionero de la banda y en el de los amantes del pop y el rock independiente cantado en español.

Siloé y Kuve también son dos platos suculentos. Canciones intensas, apasionadas y con una sensibilidad genuina, de nuevo con textos de un calado muy profundo para Siloé. La banda de Maryan Frutos, Kuve, desplegará una vez más sus nuevos elementos, guitarras poderosas, sintetizadores, bases contundentes y una voz soul-rock que pasa por distintos registros en su puesta en escena.

Bitches Djs pondrán una nota de humor con sus locas sesiones y variopinta indumentaria. El autor rockero Brasi mostrará su segundo álbum, ‘Tonteando El Terreno’, con medios tiempos, baladas y temas más potentes que hacen de su música algo familiar y atractivo. Mientras que Mr. Perfumme pondrá sus vientos rockeros, desde Valencia, al servicio de Cooltural Fest. Esta ronda de confirmaciones se completa con Club del Río, que actuará en el escenario Ciudad. Una explosiva mezcla de estilos que van de lo tribal al pop, del folk al flamenco, completando la gama de sonidos de una edición que apunta a ser inolvidable.

En el próximo Cooltural Fest se ampliará en 10.000 metros cuadrados el recinto principal de conciertos, utilizando toda la superficie anexa al actual. Esto permitirá acrecentar la zona de restauración y de food trucks e incorpora además un escenario que servirá para ampliar la oferta musical del festival hasta llegar a más 40 de grupos y artistas. También se añade una carpa de Dj’s en el recinto principal. Igualmente, se doblará la zona de sombra del escenario acústico playa y se creará un área de descanso de 15.000 metros cuadrados para 1.700 personas en el antiguo recinto Ferial.

El atractivo de Cooltural Fest más allá de la provincia es manifiesto desde su primera edición, por ello ya hay disponibles viajes organizados desde Málaga, Granada, Madrid o Murcia, así como las parcelas del área de descanso y el alojamiento en la Residencia Universitaria Civitas, que tan buena acogida tuvo en la edición del pasado año. Los abonos se encuentran a la venta en www.coolturalfest.com, actualmente a un precio de 39,90 euros y Abono Be Cool a 59,90 euros, además de haber disponibles otras ventajas como el ‘promodrink’.