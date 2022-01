“Marbella es un destino para disfrutar los 365 días del año”

-¿Cuál es el estado de salud del que goza Marbella en este momento a nivel turístico?

Durante 2021 Marbella ha vuelto a mostrar su fortaleza y su poder de recuperación, tanto como destino seguro como destino maduro y de excelencia. Ha sido un año positivo, porque los datos de ocupación reflejan que en pocos meses nuestra ciudad ha conseguido sobreponerse a la complicadísima situación que a nivel mundial se vivió en 2020. En un primer momento, gracias al turismo nacional y en los últimos meses del año, también gracias al turismo extranjero que ha ido recuperándose poco a poco, hasta llegar a niveles previos a la pandemia y en algunos meses, incluso superándolos.

-¿Cómo ha venido evolucionando la oferta y la acogida en los últimos años?

Marbella crece cada día, no solo a nivel hotelero, sino también en turismo residencial. Los datos en los sectores urbanístico e inmobiliario nos muestran el increíble aumento en materia de inversión en materia de licencias, así como en la venta de viviendas, especialmente de lujo, además de la inauguración de nuevos establecimientos hoteleros y las previsiones de aperturas que tendrán lugar en los dos próximos años. Marbella ha apostado por un turismo de calidad y así lo definen tanto los establecimientos hoteleros, como los restaurantes, comercios y empresas de servicios que componen nuestra oferta turística. Además, hay un hecho a destacar, que es el aumento del gasto del turista que nos visita. Este dato queda constante en el continuo incremento de los precios medios de los establecimientos hoteleros y en la ocupación que han mantenido todos estos meses atrás, no solo los hoteles, sino también la restauración.

-¿Hasta qué punto ha supuesto un frenazo la crisis sanitaria?

En el año 2020, la pandemia hizo que el mundo se paralizara y, con ello, el turismo. Pero, sin embargo, se hizo latente que Marbella es un destino único no solo para visitar, sino también para residir y para invertir. El interés por trasladarse a nuestra ciudad por parte de ciudadanos extranjeros, con o sin segunda residencia en nuestro municipio, para disfrutar de nuestra calidad de vida y de las oportunidades que la localidad ofrece en materia de teletrabajo para profesionales y empresas, tuvo un notable incremento. Creció el número de empadronados, especialmente de fuera de nuestras fronteras, y la demanda de inmuebles, fundamentalmente en el ámbito del lujo, se multiplicó. De igual forma, la inversión urbanística. En 2020 se mejoraron y mucho los datos del ejercicio anterior, cuando aún no había pandemia, y este año se ha duplicado con respecto a 2020 hasta alcanzar los 324,7 millones de euros con proyectos para la construcción de más de un millar de viviendas. Ha habido además licencias muy importantes porque han supuesto un aumento de la oferta comercial y hotelera o de los equipamientos públicos, como la de la ampliación del Hospital Costa del Sol, con un presupuesto de ejecución de 35,9 millones de euros; para la instalación de Primark en la ciudad, por 6,5 millones; para un hotel de 4 estrellas, por 10,2 millones, o para la construcción de un nuevo instituto, por 4,2 millones de euros. Hay que subrayar la importante actividad económica y laboral que genera este volumen de inversión; de hecho, en el sector de la construcción no se destruyó empleo en la ciudad durante la pandemia. Y el nuevo perfil del comprador, que elige nuestro municipio como primera residencia para desarrollar desde aquí su trabajo porque valora la calidad de vida, los incontables atractivos y la potencia de la marca Marbella

-¿Qué importancia tiene la feria FITUR para el destino Marbella?

Fitur es nuestro escaparate, la referencia turística en el mercado nacional, y por su fecha de celebración suele ser el pistoletazo de salida de cada año turístico. Es una cita importante para nuestro plan de promoción, como lo son las citas anuales en Londres o Berlín o cada uno de los viajes de promoción que realizamos o las misiones comerciales a las que asistimos.

-¿En qué se quiere hacer hincapié en esta nueva edición de la feria?

Este año, en el que hemos optado por la fórmula de asistir a FITUR bajo el paraguas de Turismo Costa del Sol, al igual que hacemos en otras ferias internacionales, mostraremos de nuevo las bondades de nuestra ciudad, la calidad de nuestros servicios y nuestra oferta de excelencia en todos los ámbitos. Por supuesto que no nos olvidamos de los grandes eventos que se celebrarán en los próximos meses. Pero, sobre todo, exhibiremos una Marbella renovada, sostenible, accesible y en proceso de digitalización. No en vano, recogeremos la última certificación recibida hace unos días, que nos identifica como Destino Turístico Inteligente.

Ángeles Muñoz / Alcaldesa de Marbella "Estamos convencidos de que nos encontramos a la vanguardia de lo que tanto el ciudadano como el turista demandan"

-¿Qué es y qué supone esta certificación?

El que nos hayamos certificado como Destino Turístico Inteligente supone un antes y un después para nuestra ciudad. Es una constatación de que en los últimos años Marbella trabaja incansablemente en pro de la accesibilidad, de la sostenibilidad, de la gobernanza, de la digitalización y de las nuevas tecnologías. Con este reconocimiento que nos hace ser la tercera ciudad española y la primera de Andalucía que lo recibe, nos situamos en una posición de indudable interés también para inversores y futuros residentes. Es un camino largo el que nos queda por recorrer, hay muchísimo trabajo por realizar, pero estamos convencidos de que nos encontramos a la vanguardia de lo que tanto el ciudadano como el turista está demandando. Estamos creando una ciudad del futuro, que cada día es más presente. Estamos orgullosos y a la vez, entusiasmados, con poder crecer, desarrollarnos con un modelo de ciudad que ofrecerá, sin duda, muchísimas ventajas para todos.

-¿Qué eventos se van a acoger en este 2022?

Hemos confirmado que seremos en marzo sede de la eliminatoria de la Copa Davis que enfrentará a España y Rumanía y en el que se brindará un homenaje a una leyenda del tenis como nuestro querido Manolo Santana, que tanto ha significado para la ciudad. Volveremos a contar con otros eventos deportivos internacionales como el Ironman o el WPT, y también albergaremos una nueva edición de Starlite, que supone una gran promoción para la ciudad, así como grandes congresos con más de medio millar de participantes cada uno de ellos y citas gastronómicas de enorme relevancia. Marbella está preparada para un gran 2022 y confiamos en que sea el año en el que la actual situación sanitaria llegue a su fin y podamos disfrutar aún más de la increíble oferta con la que cuenta nuestra ciudad.

-Desde fuera siempre se vincula Marbella al sol, la playa y el lujo. Sin embargo, ya el año pasado se quiso resaltar esa 'otra Marbella', la más desconocida. ¿Cómo es?

Efectivamente hay muchas Marbellas y cada una de ellas ofrece lo mejor de sí tanto para quienes viven aquí como para los que nos visitan. Hace mucho tiempo que Marbella dejó de ser un destino sólo de sol y playa. Por supuesto es un segmento importante, imprescindible entre nuestros atractivos, pero los segmentos deportivo, gastronómico, de naturaleza, de salud y bienestar, congresual, de compras, cultural, de ocio... hacen de nuestro destino un lugar exclusivo para disfrutar en cualquier época de año.

-¿De qué manera está trabajando el Ayuntamiento por el sector?

Teniendo en cuenta que el turismo, en todas sus vertientes, que en el caso de Marbella son muchas, es nuestra principal actividad económica, el Ayuntamiento no deja de trabajar en mantener, fortalecer y fomentar la promoción, dentro y fuera de nuestras fronteras. No sólo para atraer al turismo en determinadas épocas del año, principalmente en temporada baja, sino también para fomentar el turismo residencial, nicho importantísimo para nuestra economía y que nos ha ayudado tanto a mantener ciertos niveles de actividad económica durante la pandemia, los nómadas digitales, esos directivos de grandes empresas que han elegido nuestra ciudad para teletrabajar y que, por lo que nos cuentan las estadísticas, se han quedado para siempre. Y siempre de la mano de todos los agentes del sector, porque desde el Ayuntamiento no olvidamos que todos y cada uno ellos hacen cada día que Marbella sea un gran destino, no sólo para visitar, sino también para vivir.

-¿Cuáles son los principales fuertes del municipio?

Sin duda, la calidad de vida. Pero esta calidad de vida se debe a muchas circunstancias: el magnífico clima; la seguridad, tanto sanitaria, como ciudadana; las comunicaciones, nuestra excelente planta hotelera y, como comentaba, una oferta complementaria que hace de Marbella un destino inigualable.

-¿Cuáles son los objetivos del Área de Turismo del Ayuntamiento a largo plazo?

Tanto a corto, como a largo plazo, nuestro principal objetivo es atraer al cliente de calidad y seguir reforzando nuestra oferta de excelencia. Pero, por supuesto, nuestro mayor objetivo es acabar con la estacionalidad. Trabajamos para tener un destino que realmente sea atractivo los 365 días al año. Para ello, estamos abriendo nuevos nichos de mercado, nuevos mercados para los que hasta ahora no éramos un destino a tener en cuenta, nuevas tecnologías para atraer a dichos clientes… en definitiva, un largo camino por recorrer, con muchísima ilusión, muchísimas ganas y por supuesto, contando con que somos un destino maduro, moderno y bien posicionado dentro y fuera de nuestras fronteras.