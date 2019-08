El inglés Lewis Hamilton (Mercedes) reforzó su liderato al ganar el Gran Premio de Hungría, el duodécimo del Mundial de Fórmula Uno y el último antes de las vacaciones, que se disputó este domingo en el Hungaroring, donde relegó al segundo puesto al holandés Max Verstappen (Red Bull), que partía desde la 'pole'.

El alemán Sebastian Vettel (Ferrari) concluyó en tercera posición una carrera en la que el español Carlos Sainz (McLaren) fue quinto, por detrás del otro Ferrari, el del monegasco Charles Leclerc.

Hamilton, que logró su octava victoria del año y amplió a siete su propio récord de victorias en Hungría, lidera el Mundial con 250 puntos, 62 más que su compañero finlandés Valtteri Bottas -octavo este domingo- y con setenta sobre Verstappen.

Sainz repitió su mejor puesto de la temporada, el quinto que logró hace una semana en Alemania, y se irá de vacaciones séptimo en el Mundial -el mejor del resto ("The best of the rest" en inglés)-, con 58 puntos.

En sexta posición acabó el Gran Premio de Hungría el francés Pierre Gasly (Red Bull), por delante del finlandés Kimi Raikkonen (Alfa Romeo), que fue séptimo este domingo en el Hungaroring.

El mexicano Sergio Pérez (Racing Point) fue undécimo y por una plaza no entró en los puntos. Sí lo hicieron el inglés Lando Norris, compañero de Sainz en McLaren, que fue noveno; y el tailandés Alexander Albon (Toro Rosso), décimo.

El Mundial de Fórmula Uno se reanudará con el Gran Premio de Bélgica, que se disputará el próximo 1 de septiembre en el circuito de Spa-Francorchamps.