La '080' también mira al mar

La pasarela de moda 080 Barcelona Fashion se ha trasladado este viernes frente al mar, concretamente al puerto Marina Vela, para celebrar la última jornada de esta edición, en la que ya han desfilado las colecciones de baño de Como un pez en el agua, Guillermina Baeza y AllSisters.

La primera en pisar la pasarela ha sido la firma Como un pez en el agua, que ha presentado su colección Chic to Beach!, "una glamourosa fiesta junto a la playa solo para chicas creativas, elegantes y con muchas ganas de divertirse", en palabras de las diseñadoras, Raquel Pérez y Sandra Puig. La intención de su propuesta es transportar el bañador tradicional y los estilismos playeros "a otro nivel de elegancia, sofisticación y tendencia", una idea que han materializado a través de prendas con formas etéreas, cascadas de volantes, telas con texturas de espíritu pin up, estampados de fantasía, braguitas brasileñas y una paleta de colores muy veraniegos, entre los que han sobresalido el turquesa, los rosas y el amarillo. En definitiva, esta es "una colección para una mujer atrevida y singular, que no quiere renunciar al estilo y a la originalidad, ni siquiera bajo el agua", según las creadoras de Como un pez en el agua.

Esta misma línea de empoderamiento femenino ha guiado la colección de Guillermina Baeza, The past is not gone, inspirada en la icónica década de los 90 para reeditar los diseños que llevaron mujeres "atrevidas y enérgicas" como las top models. Los bañadores con tejidos metalizados que "reflejan la luz de Barcelona", la logomanía por doquier, las braguitas de talle alto y el blanco y el negro han sido la tónica principal de un desfile en el que el calor ha llegado a su punto más alto, pues ha tenido lugar pasadas las dos de la tarde.

En tercer lugar, la esperada AllSisters, firma de bañadores sostenibles afincada en Barcelona, ha mostrado una serie de prendas fabricadas a partir de tejidos reciclados de alta calidad y en instalaciones respetuosas con el medio ambiente y con un entorno de trabajo socialmente responsable. Responsibles swimwear, su última colección, está inspirada en el "vínculo especial que existe entre todas las mujeres y la madre Tierra" y pretende "adaptarse perfectamente al estilo de vida de la mujer moderna, amante de la moda y el deporte" para que se sienta "cómoda, elegante y sexy al mismo tiempo".

Los diseños monocolor, en blanco y negro, y con formas sobrias y lineales han monopolizado el desfile de una marca que ya han lucido mujeres como Serena Williams, Monica Bellucci, Ashely Graham y Bar Rafaeli.

Durante el transcurso de la tarde desfilaron también los diseños de Laura Vecino, All that she loves y Custo Barcelona, y al finalizar la pasarela tuvo lugar la entrega de premios a las mejores colecciones de esta edición.