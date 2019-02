Ágatha, en la cresta de la ola

Ágatha Ruiz de la Prada parece vivir, desde hace tiempo, en la cresta de la ola, en equilibrio permanente entre el reconocimiento y las ventas de unas colecciones que llenan de color, imaginación y diversión el mundo de la moda, que ahora le rinde homenaje con la exposición El poder de la imagen.A pocos días de haber presentado su última colección en Mercedes Benz Fashion Week Madrid, el Museo del Traje de Madrid, en colaboración con la Fundación Ágatha Ruiz de la Prada y dentro del calendario de Madrid Desing Festival, realiza una exposición pequeña, que pretende ser el germen de una muestra más global de su trabajo. Si una imagen vale mil palabras, las prendas de Ruiz de la Prada lo dicen todo de una mujer vitalista, emprendedora, arriesgada y dispuesta a seguir trabajando sin descanso, a no darse nunca por vencida, a punto de cumplir 40 años de trayectoria en el mundo de la moda y "feliz" de contemplar sus prendas nada más entrar en el Museo del Traje. "El año pasado realicé 73 desfiles por todo el mundo, me dieron 26 premios, y tuve 30 portadas de revistas. ¿Hay que divorciarse para que te pase esto?", comenta entre sonrisas, y advierte de que aunque desearía pasar a tener un perfil menos mediático "no me resulta posible", una razón que le hace cambiarse hasta siete veces de vestuario al día.En la muestra se exhiben cuatro vestidos donados al Museo del Traje. "No serán los últimos". "En España hay poca cultura de cesión, algo que siempre recomiendo a mis clientas que hagan", dice. Entre ellos, el primer diseño en el que utilizó aros, de 1984, pero también un vestido escalera, un vestido piano, el corazón chester, un diseño homenaje al Madrid de los Austrias y unos zapatos cubo, entre otros diseños.