Alba Díaz, hija del Cordobés, responde a las críticas que recibe en Instagram con un vídeo y Paula Echevarría se solidariza con ella

Todo el que trabaje en las redes sociales o que tenga un número de seguidores suficiente para ser considerado/a 'influencer', está expuesto a miles de personas que los ven como una figura pública y que comentan sobre su vida, su cuerpo, su personalidad, su familia y, en definitiva, todo lo que ven y lo que no ven. Cuando tienes tantos comentarios diarios en tus publicaciones y un alcance grande, sabes que tienes más papeletas de exponerte a comentarios destructivos que buscan hacer daño y volcar la frustración de la persona que los escribe. Este es el caso de Alba Díaz, la hija de Vicky Martín Berrocal y El Cordobés, quien, cansada de tantos comentarios negativos, ha decidido burlarse de ellos públicamente a través de un video de Instagram. En el vídeo (que está en su perfil de Instagram), enseña la avalancha de comentarios negativos que enfrenta a diario mientras baila.

Según Alba, su bienestar emocional y el apoyo de sus seres queridos hacen que sea capaz de manejar estas situaciones con humor: "Gracias al trabajo que hago con mi salud mental (y que llevo haciendo años), y a rodearme de gente bonita, sin envidias, puedo enfrentarme a comentarios como estos con humor y disfrutar mi vida que es preciosa, ya que está en mis manos y es como quiero que sea. Venimos pa' un rato".

En una reflexión sobre lo que son las redes sociales a día de hoy y el impacto global que tienen, la hija del Cordobés comenta: "El mundo debería ser mucho más seguro y bonito, no sabes el daño que le puedes hacer a alguien con tu frustración desde tu sofá. Qué pena que haya personas que se ‘sientan mejor’ (supuestamente) después de soltar veneno por la boca…".

Además de haberse viralizado, la publicación no solamente ha llegado a sus seguidores, sino también a figuras públicas como Paula Echevarría, quien ha apoyado a Alba en todo momento. La jueza de 'Got Talent', expresó su opinión a través de un mensaje, en el que destacaba lo importante que es afrontar críticas de manera constructiva y no destructiva, además de criticar la permisividad que tienen ciertas plataformas como Instagram antes ataques virtuales o ciberbullying.

"Me parece genial que te lo tomes así. Créeme que yo también lo hago y es muy sano. Pero esto no debería ser así", comenta Paula, y continúa añadiendo: "Lo que me parece alucinante es que una red social como Instagram consienta que esto siga ocurriendo con total impunidad... cuando este tipo de actos deberían tener consecuencias graves, porque para la salud mental de mucha gente ¡sí que las tiene!".