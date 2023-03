Quién es Alma Cortés Bollo, la hija de Raquel Bollo y Chiquetete que ha dado el salto a la televisión

Alma Bollo es una de las concursantes más desconocidas de Supervivientes 2023. Pese a ser hija de Antonio Cortés, Chiquetete, y Raquel Bollo, la joven se ha mantenido lejos de los focos. Ahora su vida cambia por completo con su ingreso en uno de los formatos más exitosos de Telecinco. La hija de Raquel Bollo ha decidido dar el paso, aunque no sabemos si con el respaldo total de su madre, que no guarda buenos recuerdos de su paso por la televisión y está centrada en su faceta empresarial. En el concurso contará con el apoyo de su hermano, Manuel Cortés, una situación sin precedentes en el reality.

La hija menor de Raquel Bollo y Chiquetete es estudiante de Derecho y ha desfilado en varias pasarelas, una de sus grandes pasiones. La joven, que tan solo tenía cuatro años cuando sus padres dejaron de hacer vida en común, era ignorada por su padre. “Cuando nos cruzábamos por la calle, ni me miraba, se cambiaba de acera. No podía comprender qué había hecho para que no me quisiera”, aseguraba en Sálvame Deluxe sobre la relación con su padre. Lo cierto es que Alma pasó el mayor tiempo de su infancia en compañía de sus abuelos maternos.

A Alma le chocaba bastante que su padre tuviera relación con su hermano Manuel y renegara de ella. Esa situación los convirtió en dos desconocidos. “Cuando me enteré de que murió no lo sentí por él, para mí era casi un desconocido, lo sentí porque vi sufrir a mi hermano Manuel”, dijo en una de sus apariciones en televisión.

Alma Cortés, de 23 años, es madre de una niña, la pequeña Jimena de 3 años. El padre de su hija es Juan José Peña, del que se separó hace casi dos años. La ruptura fue un tanto curiosa, ya que poco después de consumarse, pillaron a Juan José con Aguasantas, la ex de su hermano Manuel. Un varapalo para el clan Bollo.

La vida sigue y la joven sale desde el pasado mes de octubre con un apuesto joven, que ha preferido mantener en el anonimato. En la fotografía que compartió en una de sus stories se aprecia a un joven moreno con la melena recogida. Una estampa romántica con la que anunciaba que su corazón volvía a estar ocupado.

Alma acostumbra a mantener una vida muy activa en las redes sociales. En Instagram cuenta con 192.000 seguidores, una cifra que ha ido creciendo en los últimos días tras conocerse su participación en Supervivientes. En las redes sociales comparte sus looks, tratamientos de belleza, rutinas de ejercicio físico, fotografías con la pequeña Jimena y viajes. La hija de Raquel Bollo también ha enseñado los vestidos que ha lucido en la Pasarela Flamenca de Jerez. Alma tiene alma de influencer y así lo demuestra en las redes sociales. Ahora con su concurso en Supervivientes se abre una nueva etapa en su vida.