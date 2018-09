Dani García, burbujas y estrellas

Fotogalería Recorrido fotográfico y musical por el taller gastronómico del chef Dani García

Huele a pan tostado, avellanas y turrón en el laboratorio de ideas de Dani García, empieza 'The Krug Room' y el Atelier DG se transforma para ofrecer una experiencia tan efímera como única, recreando un universo propio de cenas para los cinco sentidos. Un máximo de 12 afortunados por noche, el chef con dos estrellas Michelín cocinando a medio metro, platos maridados con música en directo y tres variedades de Champagne. Hay un luminoso gigante sobre el suelo que reza 'Krug' mientras se sirve un Grande Cuvée 160eme Edition, que se elabora con 140 vinos diferentes y suena 'La Vida es bella' en un violín.

Empieza el espectáculo, sentados en la barra, Beethoven y seguimos con el Grande Cuvee, frutos del mar y frutos de la tierra, ostra, mejillón y gamba, tomates, setas e hinojo, a la búsqueda de la intensidad de sabor nos topamos con elaboraciones sencillas pero muy potentes, engranadas como un reloj. Un glorioso 'Champi al Cuadrado' da paso al 'Hinojo Baby confitado' y cambiamos de vino... y de música.

Krug 2002, la delicadeza y la elegancia insolente, primera cosecha del milenio: mucha fruta, aromas anaranjados, algunas notas de regaliz y galletas de chocolate. Sinfonía nº 6 de Tchaikowsky a lomos de Atún de Barbate (crudo y sobre brasas) y 'Anguila ahumada y Nori tostado', un tributo al genio creativo basado en el Producto-Producto, a la vuelta de tuerca sencilla pero demoledora. Gemidos y susurros. Dani sonrie.

El violín desgrana 'Fly me to the Moon' y entra un rosado. Krug Rosé 22éme Edition elaborado con el sistema de doble vinificación, es el Joker de la noche, sedoso, convincente, persistente, de final largo: frambuesa, comino y anís... te promete la luna y Dani García te la consigue: Carpaccio Waygu y Anchoa, Foie a la Sal de Hierbas, Tuétano y Tartar de Chuleta, Bogavante y Caviar.

Quesos andaluces, mango picante y Tarta invertida de Nata, hemos aterrizado en los postres con un Cognac, Hennessy XO, mezcla de 100 aguardientes, a la vez rico y robusto, persistente en el paladar. Terminamos y salimos de la habitación, afuera la húmeda noche marbellí nos recuerda que todo ha debido ser un sueño.