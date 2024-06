David Rodríguez, así es el padre del futuro hijo de Anabel Pantoja

Anabel Pantoja es la protagonista del embarazo del año. La sobrina de Isabel Pantoja ha sorprendido a todos con una exclusiva en la revista Lecturas en la que ha confirmado su estado de buena esperanza. La influencer, que está de cuatro meses, ha sabido disimular la tripita y guardar el secreto hasta que ha salido en la portada de la mencionada revista.

“Ahora no me salen las palabras, concretas y correctas, se me saltan las lágrimas de leer SMS desde las 7 de la mañana, con tanta felicidad y alegría por nosotros. Solo puedo decir, que es la etapa que quería y merecía. Y de la mano de mi mitad, que sabíamos que seríamos 3”, ha posteado en las redes sociales junto a una fotografía de su barriga.

Junto a David Rodríguez, una persona desconocida para todos hasta hace apenas un año, Anabel cumplirá su deseo de ser madre. ¿Quién es realmente David Rodríguez, el padre del primer hijo de Anabel? El joven cordobés de 26 años ejerce como fisioterapeuta. Cuenta con una clínica en Córdoba, su ciudad natal, que también presta servicios de osteopatía.

David Rodríguez, al que conoció Anabel durante la gira americana de Isabel Pantoja, se ha convertido en un pilar fundamental para la influencer. La televisiva ha decidido dar este gran paso en su vida de la mano de David, la persona con la que quiere formar una bonita familia. El joven cordobés, aunque ha aparecido en algunas publicaciones de la influencer, prefiere mantenerse en un segundo plano, ya que él procede de un mundo muy diferente y no está acostumbrado a la presión mediática.