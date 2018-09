Antonia Dell'Atte lleva el mal rollo a 'MasterChef'

Habrá polémicas y broncas. Sólo unos días después del estreno de MasterChef Celebrity, una concursante, Antonia Dell’Atte, ha reconocido el mal rollo que tuvo en el programa con sus compañeros. “Los voy a denunciar por acoso”, asegura la italiana en la revista Lecturas. Según fuentes del programa, sus palabras se han sacado de contexto. No habla de medidas legales, pero sí se verán muchas peleas.

Durante la presentación de la tercera edición del talent culinario de La 1 la ex modelo parecía bromear con el hecho de que "ni con mi exmarido he llorado tanto como en MasterChef". Sobre sus relaciones con los compañeros añadía que "todos los concursantes nos queremos mucho, pero habrá que ver las puñaladas, porque alguna ha habido". Y sobre los miembros del jurado aseguraba, en principio divertida: "me han tocado mucho las pelotas a mí, pero yo también a los jueces, porque a veces se lo merecían también". Sin embargo, este miércoles la revista Lecturas publicaba una entrevista con Dell'Atte en la que la concursante acusaba a sus compañeros de concurso de haber "hecho un pacto entre ellos" para eliminarla. "Creo que me han hecho un mobbing horroroso", aseguraba. Ante su experiencia, que experimentó ser "un shock, un trauma", amenazó: "Creo que les voy a poner una querella por acoso". Según su visión, "el peor de todos ha sido Santiago Segura". En el primer capítulo emitido, el director de cine llegó a tomar el pelo a la modelo italiana asegurando que era "una mosca cojonera". Y aunque los miembros del jurado en ese estreno no tuvieron más que elogios para ella, Antonia Dell'Atte tampoco los salvó: "Pensaba que me querían, pero no se han portado bien. Han intentado hacerme putadas y las voy a poner en redes sociales".

Antonia Dell'Atte carga contra sus compañeros de 'Masterchef Celebrity' Antonia Dell'Atte carga contra sus compañeros de 'Masterchef Celebrity' EP No, Antonia Dell'Atte no va a demandar a nadie de MasterChef Celebrity. La noticia que ha circulado por las redes tras ser portada de la revista Lecturas ha sido desdicha y negada por la productora y la representante de la presentadora italiana. Todo ha resultado ser una broma que se ha sacado de contexto tal y como ha asegurado a Vertele la productora del programa, Shine Iberia, quien se ha quejado de que las palabras de Dell'Atte fueran "totalmente sacadas de contexto" por la publicación. PUBLICIDAD inRead invented by Teads A dicho portal, Shine Iberia ha lamentado: "Estaba hablando de las competitividad, de la relación entre ellos, de las pruebas... y dijo que había sido muy complicado porque era muy duro, y como era una contrincante muy fuerte, iban a por ella e iba a denunciar a todos. Pero siempre bromeando, como es Antonia. En ningún momento se ha planteado tomar medidas legales contra ella ni hemos recibido nada". No sólo eso. Susana Uribarri, representante de la celebrity italiana, ha declarado: "No hay absolutamente ninguna demanda ni al programa, ni a concursantes, ni a jueces. Además, Antonia acabó el programa con un gran aprendizaje tanto a nivel personal como profesional". La "broma" La historia era así: durante la presentación de la tercera edición de MasterChef Celebrity la presentadora y modelo italiana Antonia Dell'Atte parecía bromear con el hecho de que "ni con mi exmarido he llorado tanto como en MasterChef". Sobre sus relaciones con los compañeros añadía que "todos los concursantes nos queremos mucho, pero habrá que ver las puñaladas, porque alguna ha habido". Y sobre los miembros del jurado aseguraba, en principio divertida: "me han tocado mucho las pelotas a mí, pero yo también a los jueces, porque a veces se lo merecían también". Sin embargo, este miércoles la revista Lecturas publicaba una entrevista con Dell'Atte en la que la concursante acusaba a sus compañeros de concurso de haber "hecho un pacto entre ellos" para eliminarla. "Creo que me han hecho un mobbing horroroso", aseguraba. Ante su experiencia, que experimentó ser "un shock, un trauma", amenazó: "Creo que les voy a poner una querella por acoso". Según su visión "el peor de todos ha sido Santiago Segura". En el primer capítulo emitido, el director de cine llegó a tomar el pelo a la modelo italiana asegurando que era "una mosca cojonera". Y aunque los miembros del jurado en ese estreno no tuvieron más que elogios para ella, Antonia Dell'Atte tampoco los salvó: "Pensaba que me querían, pero no se han portado bien. Han intentado hacerme putadas y las voy a poner en redes sociales". Ver más en: https://www.20minutos.es/noticia/3437584/0/desmienten-presunta-querella-antonia-dellatte-companeros-masterchef-celebrity/#xtor=AD-15&xts=467263