Destilado de lápiz y plastilina, el postre de evocación escolar de Jordi Roca

El Celler de Can Roca, mejor restaurante del mundo en The 50 Best años atrás (la calificación varía para descubrir nuevos nombres, no por pérdida de calificación) y con tres de las estrellas Michelin más brillantes y veteranas del panorama nacional, es una continua cantera de experimentación y excelencia. El local gerundense de los hermanos Roca es uno de los grandes nombres de la gastronomía española, continuo devenir de platos que regeneran y airean sus menús de temporada.

Los hermanos se reparten con tino las tardes. Joan es el chef jefe, Josep, sumiller, está al frente de una de las grandes bodegas entre los restaurantes de nuestro país, y el menor del tío, Jordi, es un incansable creador de postres.

Entre sus destilados Jordi Roca llegó a extraer el aroma a bosque y una de sus últimas grandes creaciones fue el postre en el que se genera lluvia, de una nube de ligera espuma.

La última aportación del maestro de postres de El Celler es un plato donde los aromas escolares sorpenden al comensal. No se incluye en carta sino que es un experimento que llevaría a otras elaboraciones. Es un destilado de lápiz y plastilina que confecciona en el vídeo.

Los ingredientes son plastilina (formada en su mayor parte en almidón de maíz) y virutas de la madera de cedro del lápiz.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jordi Roca (@jordirocasan)

"El tena es experimentar con la idea de convertir cosas no comestibles", propone Roca. Y en este caso son aromas "que nos llevan a la infancia a partir de la destilación con agua".

Con la plastilina ha cread un gel y con el lápiz, un granizado. "No hay color, sólo aroma, recuerdos, juego, diversión explorando los límites en nudo I+D", expone el maestro repostero con centenares de 'likes' entre los que hay compañeros chefs de primer nivel que le siguen.