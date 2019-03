Dora Postigo sigue el arte de la saga Bosé

De tal palo tal astilla. La dinastía Bosé continúa fabricando talento en el seno familiar. La última perla de la saga, aún por pulir pero con todas las condiciones para triunfar, es Dora Postigo, hija de la fallecida Bimba Bosé y del músico y cineasta Diego Postigo. El arte corre por sus venas de manera inevitable. Bisnieta de Lucía Bosé y Luis Miguel Dominguín, y sobrina de Miguel Bosé, a sus precoces catorce años acaba de lanzar su primer single, Saving Star.

La trayectoria de Dora Postigo ha sido vertiginosa desde edades muy tempranas. Los avances se producían de una manera progresiva. Con cinco años empezó a dar sus primeras clases de piano. Ya con nueve versionaba a varios artistas; a los doce era cantante de la Creativa Junior Big Band; con once cautivó a sus seguidores de Youtube; para un año después comenzar a crear sus primeras composiciones.

El futuro de Dora Postigo es, cuanto menos, muy prometedor. Saving Star es un tema autobiográfico con el que arranca una carrera musical que seguramente dará mucho que hablar en los próximos años. Su primer single combina pop, soul, rhythm blues e indie, un compendio de estilos que agrandan su talento innato para la música y nos aporta un adelanto de lo que vendrá a continuación. Para ella la música se ha convertido en un refugio desde el que planta cara a las adversidades que le ha tocado vivir, la más dura de ellas la pérdida de su madre por un cáncer de mama hace algo más de dos años. Ligada a la música desde que tiene uso de razón, Dora, que guarda un enorme parecido con su madre, ha convivido con ensayos, giras, conciertos y grabaciones de sus padres, cuando ambos formaban parte del grupo The Cabriolets.

Pional, productor de pop y electrónica, ha sido el encargado de guiar sus destinos en el mundo de la música. En su estudio se forjará el primer disco de Dora Postigo, como la propia artista anunció a través de una red social. "Estoy metida en el estudio con Pional y ya llevamos varias canciones que empezaremos a sacar después del verano. Estoy muy contenta con todo el trabajo que estamos haciendo, espero que os guste", declaró hace unos meses Dora en plena preparación de su primer trabajo.

Su padre, Diego Postigo, ha dirigido el videoclip y fue unos de los primeros en felicitarla por el lanzamiento del primer single. "Qué orgullo tan grande", manifestó el músico y cineasta. Saving Star se encuentra disponible en todas las plataformas musicales desde el pasado 1 de marzo. Con Dora Postigo la saga tiene continuación. Un nuevo árbol genealógico se abre paso con el objetivo de escribir su propia historia. El recuerdo de Bimba Bosé sigue más vivo que nunca. Lo demuestra Dora, que ha tenido como maestros a sus padres y a su tío Miguel.