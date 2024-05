Gabriela Guillén desmiente que Bertín haya visto fotografías de su hijo

Tras permanecer un mes y medio alejada de los focos en Paraguay junto a su familia, Gabriela Guillén ya está de regreso a España. La empresaria ha reaparecido públicamente y los medios de comunicación no han desaprovechado la oportunidad para ponerse al día de la polémica que mantiene con Bertín Osborne, el padre de su hijo.

La fisioterapeuta ha aclarado que el bebé se encuentra perfectamente y que no existe ninguna novedad sobre la demanda de paternidad. Gabriela ha asegurado que muchas de las noticias que se han publicado en las últimas semanas no se ajustan a la realidad, haciendo hincapié en que Bertín no ha podido ver las fotografías de su hijo por mediación de El Turronero.

“Pero si El Turronero no tiene WhatsApp. Os inventáis todas las cosas de verdad. ¿Cómo va a tener fotos del niño?”, ha asegurado la modelo descartando esa opción que fue destapada por Pipi Estrada en el programa Fiesta.