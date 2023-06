Gerard Piqué y Clara Chía: suenan campanas de boda

Gerard Piqué y Clara Chía se casan. Según ha adelantado OkDiario en exclusiva, la pareja daría el paso que Shakira nunca se atrevió a dar cuando salía con el exfutbolista del FC Barcelona. Piqué y Clara Chía, tras un noviazgo de un año, ya estarían planeando su futura boda. Varias personas del entorno de la pareja habrían sido las que han filtrado la decisión de contraer matrimonio.

En su momento, Shakira nunca quiso dar el paso con el exjugador. La propia cantante aclaraba en una entrevista que ella no quería casarse para que Gerard la viera siempre como su novia. Lo cierto es que Piqué y Clara Chía ya estarían liados con los preparativos del enlace. Los rumores de boda ya venían sonando desde hace unas semanas cuando vieron a Piqué en la joyería Rabat del Paseo de Gracia de Barcelona. El empresario le preguntó a los responsables de tienda sobre su pedido, obteniendo la siguiente respuesta: “Se lo están arreglando ya”. Todo hace pensar que se refería al anillo de compromiso, un detalle que no puede faltar en este tipo de eventos.

Según Okdiario, el futbolista aprovecharía la coyuntura de la boda de su hermano Marc para anunciar al clan Piqué las intenciones de boda de la pareja. Una decisión, que cuesta entender, ya que quitaría protagonismo a Marc, el hermano de Piqué que contraerá matrimonio en los próximos días.

Precisamente en la boda del hermano de Piqué no podrán estar los hijos del mentor de la Kings League. Ni Milan ni Sasha acudirán al enlace de su tío porque su madre se ha negado en rotundo. Shakira no quiere que sus hijos tengan relación con Clara Chía, por lo que ha hecho caso omiso a la petición de los abogados de Piqué, que buscaban una prórroga de la estancia de los menores en España para que pudieran asistir a la boda. No obstante, Piqué ya tendría preparada su venganza: el anuncio de su boda con Clara Chía, que no sentará nada bien a la artista colombiana.