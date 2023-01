Irene de Grecia, así es la hermana rebelde, divertida y bohemia de Doña Sofía

Irene de Grecia ha llevado una vida diferente a la de sus hermanos. Mientras Sofía y Constantino nacieron en Atenas, ella lo hizo en Sudáfrica durante el exilio de la familia real por la invasión de las fuerzas del eje en Grecia. La princesa responde a un perfil atípico en la realeza. De espíritu bohemio, rebelde y divertida, nunca ha buscado la notoriedad y siempre ha permanecido en un segundo plano. La tía Pecu, como la conocen cariñosamente sus sobrinos el rey Felipe VI y las infantas Elena y Cristina, es un personaje muy querido en la familia real española, y a la vez desconocido para el gran público.

¿Quién es Irene de Grecia? La hermana de Doña Sofía y el recién fallecido rey Constantino ha querido estar siempre lejos de los focos. La princesa ha vivido en Roma, Atenas, India y en Madrid, donde reside desde que murió su madre, la reina Federica. Tras el fallecimiento se instaló en Zarzuela junto a su hermana. De joven era una apasionada de la música y la arqueología. En las preferencias de Irene de Grecia ayudar a los demás siempre ha ocupado un lugar preferencial. En 1986 fundó Mundo en Armonía, una organización sin ánimo de lucro que persigue el bienestar moral, espiritual y material de todos los seres vivos, sin discriminación alguna de nacionalidad, religión o ideología política.

Hacia el exterior proyecta una imagen de persona normal y corriente, aunque ella nunca ha querido renegar de sus orígenes y linaje. No es una amante del lujo y huye de cualquier tipo de ostentación. Como anécdota comentan que en un evento donde el lujo estaba muy presente, Irene presumía de unos zapatos que le habían costado 20 euros en el mercadillo de Majadahonda. Solo pisa las peluquerías para eventos importantes y las joyas no suelen formar parte de sus atuendos.

En el año 2002 le diagnosticaron un cáncer de mama. Por aquella fecha ya residía en el Palacio de la Zarzuela, donde a petición de Doña Sofía se instaló una zona específica para llevar a cabo sus cuidados y atenciones médicas. La relación entre las hermanas es de total sintonía. Así lo contaba a Eva Celada, la escritora que se encargó de redactar su biografía. “Ella se sentaba en un sillón en la habitación para hacerme compañía y a la vez estudiaba sus papeles y ponía al día la agenda. Cuidó de mí en cada momento durante aquellos meses”.

Tanto Irene como su hermana Sofía tienen en común una visión espiritual de la vida muy particular. Ambas son vegetarianas, confían en las terapias naturales y se han mostrado muy cercanas al esoterismo y a todo lo desconocido.

El libro de Celada sobre Irene desvela muchos rasgos de la personalidad de la princesa griega. “No pone barreras en los encuentros: se acerca, gira la conversación, lleva los temas a su apreciación personal, se rebaja si es necesario en un intento de provocar la risa con un humor muy inglés. Como aquella vez en la que contó que prefiere no llevar sombrero porque tiene la cabeza muy grande”. En la publicación también se hace alusión al profundo vínculo que mantiene con la familia real española. “Ella no es reina, pero reina en su mundo de forma espectacular y evidente con los atributos que ha ido creando en su constante y esforzado crecimiento personal”.

Las relaciones sentimentales de Irene de Grecia son una auténtica incógnita. La princesa de 80 años no tiene descendencia. Nunca ha hablado en público de su vida privada. “No me pregunte por mis relaciones amorosas, implican a terceras personas y no deseo perjudicar a nadie”, dejó claro en el libro de Celada editado por Plaza & Janés. Precisamente existe una anécdota con el título de la biografía. Eva Celada la quería titular Irene de Grecia, la princesa humilde, un título que no era del agrado de la protagonista. Finalmente la biografía salió a la luz bajo el título Irene de Grecia, la princesa rebelde. “No olvide que mis éxitos se los debo a mi familia, a mis hermanos, pero mis errores son solo míos”.