Isabel Forner, así es la periodista deportiva a la que Salah hizo la cobra

Isabel Forner ha demostrado que es algo más que una periodista deportiva. Pese a tener tan solo 30 años, la joven valenciana cuenta con una amplia experiencia como periodista. A ello hay que sumar sus apariciones como colaboradora de Zapeando, espacio en el que lleva un año y medio. Pero, sin duda, su gran momento televisivo se produjo durante la final de la Champions League del 2019 en el Wanda Metropolitano. El Liverpool fue el equipo que se coronó ese año como campeón de Europa. Una de sus estrellas, el egipcio Mohamed Salah, le hizo una cobra a la periodista. Isabel Forner, abrumada por el ruido, se acercó al futbolista para hacerle una pregunta. Salah, confundido por la situación, optó por apartarla porque pensaba que quería darle un beso. No obstante, su peor momento fue cuando un hombre desconocido se acercó a ella tras un partido e intentó besarla en directo. Gajes del oficio.

Anécdotas aparte, la periodista deportiva goza de un excelente currículo televisivo. El sueño de Isabel Forner era convertirse en forense. Finalmente se decantó por el periodismo y con el paso de los años parece que no se ha equivocado de profesión. Cursó sus estudios de Periodismo en la Universidad CEU Cardenal Herrera. Posteriormente, decidió ampliar su formación académica con un Máster de Radio de Onda Cero en la Universidad de Nebrija y otro de Periodismo Deportivo, Radio y Televisión que cursó en la Universidad de Villanueva.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de isabelforner (@isabelforner)

Sus comienzos tuvieron lugar en la radio. Primero en Radio CEU, una faceta que compaginó con trabajos de becaria en diarios y medios digitales. Ya en el verano de 2013 realizó una beca en la Cadena COPE, donde cubrió sus primeros eventos. Tras estar de nuevo como becaria en Onda Cero, donde ejerció como redactora y locutora del programa Más de uno, le llegaría su primera gran oportunidad.

Isabel Forner fichaba por Deportes Cuatro en 2016. Por aquel entonces el espacio deportivo de Los Manolos era el transatlántico de la información deportiva en nuestro país. Un máster acelerado en periodismo deportivo que le abriría muchas puertas en el futuro. De ahí paso a Gol TV, donde volvió a coincidir con Manolo Lama. Luego pasó a formar parte de Movistar Plus+. En la plataforma de pago cubre los partidos de LaLiga y la Champions League. Forner suele permanecer a pie de campo como comentarista y también realiza las entrevistas postpartido para recoger las primeras impresiones de los protagonistas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de GOL PLAY (@goltelevision)

Precisamente en su perfil de Instagram, donde acostumbra a generar mucho contenido, podemos observar muchas de sus intervenciones en los estadios, así como entrevistas con jugadores como Modric, Vinicius o el Dibu Martínez durante el pasado Mundial, el primero en su haber como periodista deportiva. Así lo contaba en su cuenta de Instagram. “Mi primer Mundial. Escribo temblando de emoción porque en un par de días estaré en Catar. Es un sueño poder estar en un Mundial y solo espero que disfrutéis conmigo en @goltelevision el único canal donde podréis ver los 64 partidos de la Copa del Mundo. Nervios, ganas, ilusión y trabajo, mucho trabajo. Voy con todo”, decía antes de la cita mundialista.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de isabelforner (@isabelforner)

La joven periodista, que actualmente continúa ligada a Movistar Plus+, también ha trabajado en Bein y Fox Deportes. Además, cuenta con su propio canal de YouTube, Fútbol In, en el que comparte contenidos deportivos con sus seguidores. En junio de 2021 la periodista deportiva desembarcaba en Zapeando. “Gracias Zapeando por darme la oportunidad de divertirme y a todos los compis de mesa por haberme recibido con los brazos abiertos. Ha sido una auténtica pasada”, comentaba tras su primer programa. Un nuevo registro en el que ha vuelto a demostrar su valía. A su llegada se encargaba de dirigir una sección relacionada con el deporte, pero con el paso de los meses se ha integrado por completo en los diferentes temas que se abordan en la mesa de debate. Hasta ha tenido que aclarar que no se ha sometido a ninguna operación estética tras una insinuación de Miki Nadal. “La gente dice que llevo cosas, No llevo nada de silicona”, aseguraba ante la broma de su compañero.