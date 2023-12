Jessica Bueno deja caer que ya no sigue con Pablo Marqués

La salida de Jessica Bueno de la casa de GH VIP 8 era una de las más esperadas por todo lo que ha dado de sí su convivencia en el reality. La relación especial que ha forjado con Luitingo en la casa de Guadalix de la Sierra había puesto en tela de juicio su noviazgo con Pablo Marqués. De eso y mucho más ha hablado con Ion Aramendi, aunque la modelo se ha mojado lo justo y necesario.

Ion Aramendi ha ido directo al grano y le he preguntado si sigue con su novio. “Eso me gustaría aclararlo, los que me conocéis sabéis que no me gusta hablar de mi vida sentimental. Entré en este concurso para que se me conociera un poco más y no de con quién estoy. Yo he hablado de Pablo, pero por eso ahora que no estoy dentro decido que él no ha sido concursante de GH y que merece tener su privacidad. Esto es una cosa que forma parte de nuestra intimidad y no me siento cómoda hablando de eso”, ha explicado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gran Hermano (@ghoficial)

El presentador ha incidido en el asunto estrella y le ha insinuado que por sus palabras parece que ya no están juntos. “No se trata de esto, simplemente es que yo acabo de salir y tengo que enfocar todo, he estado centrada en mis hijos y es parte de mi intimidad que no se tiene que hablar de eso. No quiero que el enfoque sea si estoy con uno, estoy enamorada de otro, solo que os fijéis como soy”, ha contado.

Ante la insistencia de los colaboradores del plató, Jessica ha reconocido que sí han hablado, pero que no se han visto excusándose en la distancia. “Si hemos hablado, pero acabo de salir, yo vivo en Bilbao, él vive en Madrid”. La excusa no ha convencido a los presentes en el plató. “No se entiende que él viviendo en Madrid no venga a ver a su pareja cuando sale expulsada”, ha señalado Miguel Frigenti.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gran Hermano (@ghoficial)

Jessica ha explicado la confusión generada por el último mensaje que le había mandado Pablo. “Era el último mensaje que él me había mandado antes de entrar a la casa, el que leí no era el último”, ha asegurado. La modelo también ha aclarado el porqué de la eliminación de las fotos de ambos en las redes sociales de Pablo. “Él ha subido unas fotos mientras he estado en la casa por apoyarme y ahora he salido y no hay necesidad de que eso esté ahí”, ha dicho.