El críptico mensaje de Pablo Marqués que deja en entredicho su relación con Jessica Bueno

La entrada de Jessica Bueno en GH VIP 8 puede acarrear fatales consecuencias para su vida sentimental. En estos momentos su noviazgo con Pablo Marqués atraviesa una situación crítica derivada de los continuos acercamientos de la modelo con Luitingo en la casa de Guadalix de la Sierra. Ya con Luitingo fuera del concurso, Pablo Marqués ha compartido un críptico mensaje que pone en duda su relación sentimental con Jessica Bueno.

“Hoy me he levantado y he visto cientos de mensajes en redes sociales y uno especial me preguntaba si quería ir a no se qué programa para hablar. Le he dicho que no, que me mantenía al margen pero tras su insistencia le he tenido que dar una respuesta más contundente (ver foto 2). Si tuviera que escribir aquí un libro de moral, tendría cien páginas y 99 de ellas estarían en blanco. En la última página escribiría: ‘solo conozco un deber y es amar’. Y para el resto digo no. Digo no con todas mis fuerzas. Albert Camus in Carnets 1962”, ha escrito en su perfil de Instagram dejando claro que lo suyo no es la televisión y que no tiene intención de aparecer en la pequeña pantalla.

El empresario se autodefine como una persona normal. “Que cada uno tome sus propias conclusiones, yo lo tengo claro. La foto me la acabo de hacer. Es una foto normal, soy un tío normal que le gusta leer de vez en cuando y pintar cuadros. Que tengáis todos un feliz día”, ha posteado.

La publicación del actual novio de Jessica Bueno ha generado un sinfín de comentarios. El empresario cuenta con muchos apoyos que respaldan su decisión de no entrar al trapo a través de la televisión. A simple vista parece que ambos, Jessica y Pablo, viven en mundos muy diferentes. El ingreso de la modelo sevillana en Guadalix de la Sierra podría suponer un riesgo para la pareja, ya que en ese tipo de programas afloran los sentimientos con celeridad y hay muchos intereses en juego.