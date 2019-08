Katy Perry, acusada de abusos

El modelo Josh Kloss, que protagonizó el videoclip de la canción Teenage dream, de Katy Perry, ha acusado a la cantante de abuso a través de sus redes sociales. Al parecer la californiana tuvo actitudes violentas con él y le instó a enseñar sus partes íntimas durante una fiesta en la que le bajó los pantalones sin su consentimiento.

Así lo relata el joven a través de sus stories de Instagram en un escrito que ya han podido leer miles de seguidores. No solamente aporta datos como ese. Añade que durante un tiempo la cantante y él mantuvieron una serie de encuentros en los que Perry no dejó de insistirle para tener relaciones, justo después del divorcio de la cantante de Russell Brand. Además el joven acusa a la cantante de ser fría y distante cuando había gente delante de ambos. "Ya sabes. Después de conocer a Katy cantamos juntos una canción de culto, Open the eyes of my heart. Ella fue guay y maja. Cuando había otra gente delante ella era fría como el hielo e incluso definió el hecho de tener que besarme como 'asqueroso' delante de todo el equipo de rodaje", escribe Kloss.

Sin embargo, a pesar del relato son miles de fans los que han defendido a Perry, acusando por falta de pruebas al joven modelo que sustenta un relato "que no se puede probar".