Filtran un vídeo íntimo del piloto Lewis Hamilton

Un vídeo grabado con el móvil del piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton con su ex novia, la cantante Nicole Scherzinger, ha sido filtrado en internet por los hackers. Según informa el diario The Sun, ha sido visto ya por casi 300.000 personas. El vídeo muestra a la pareja, que se separó en 2015 tras una relación de ocho años con muchos altibajos, besándose en la cama.No es la primera vez que material privado de este tipo termina en las redes. En 2011, un grupo de hackers anunció que habían robado unas fotos de Scarlett Johansson, Miley Cyrus y Kaley Cuoco, entre otras, desnudas o en situaciones íntimas, y anunciaron que las venderían al mejor postor en la red. Finalmente esas imágenes no vieron la luz ya que el responsable del robo fue detenido antes de la venta. En 2014, en el denominado escándalo Celebgate, decenas de celebrities se vieron afectadas por una filtración similar, entre ellas la actriz Jennifer Lawrence, de quien se vieron algunas imágenes en ropa interior e incluso casi desnuda.