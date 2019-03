"He cumplido 30 años y lo noto; cada vez estoy más tranquila conmigo"

Macarena García ha ejercido como embajadora –esta vez sin el cantante Pablo López– de la firma Springfield por segundo año consecutivo y ha sido la encargada de presentar su nueva colección, Zero Gravity 100% Fit. Para el acto la actriz escogió un estilismo low cost de Spingfield, una americana con doble botonadura con rayas verticales en blanco y beige, unos vaqueros de tiro medio (que ha reconocido que son sus favoritos de esta colección), y una camiseta blanca con cuello redondo con la frase I’m up and coming (Estoy levantado y llegando). Macarena completó su atuendo con unas sandalias con plataforma de mimbre.

-¿Cómo se siente tras repetir por segundo año consecutivo como embajadora de Springfield?

-Estoy muy a gusto de volver a trabajar con ellos. Para mí es un placer haber sido imagen de la campaña anterior, y ahora tenía muchas ganas de volver a estar con ellos. Ha sido un verdadero lujo.

-Esta vez sin Pablo López, ¿qué tal la experiencia de ser embajadora en solitario?

-Un poco distinto, claro. Con Pablo estuve muy a gusto, pero ha sido un placer volver a colaborar con Springfield. Es una marca que me gusta y que presento de verdad cómoda y creyendo en ello.

-¿Cómo definiría su estilo?

-Creo que soy sencilla y cómoda.

"La moda es una forma bonita de expresar cómo estás, quién eres o qué quieres contar al mundo"

-¿Se inspira en alguien a la hora de vestir?

-No, la verdad es que no me inspiro en nadie concreto. Voy eligiendo según como me sienta. Yo creo que la moda es una forma bonita de expresar cómo estás, quién eres o qué quieres contar al mundo. Entonces depende mucho del momento en que te encuentres. Sí que es cierto que intento ser fiel a mí misma y no copiar el estilo de nadie.

-¿Hay alguna tendencia que haya dicho: ‘No me lo voy a poner nunca’, y al final ha sucumbido?

-Los pitillos. No me sentía favorecida, pensaba: ‘esto no es para mí’, y al final sucumbí.

-¿Qué prenda no faltaría en su armario?

-Yo creo que los vaqueros, es una prenda que no puede faltar. Para ponerte con unas zapatillas o unas botas, con un crop cortito, creo que es un básico que siempre está.

-Usted viste mucho con vaqueros.

-La verdad es que sí, aunque también uso muchos vestidos cortitos o faldas.

-Muchos vestidos luce en su serie, ‘La otra mirada’, de la que está rodando ya la segunda temporada.

-En la serie el vestuario me parece una pasada. Es una suerte poder vestirte con esas prendas tan especiales, la mayoría son auténticas, de la época de los años 20.

-¿Tiene alguna prenda de la suerte, con historia? La típica que la acompaña en los momentos importantes.

-No, la verdad que no. Pero no me desprendería nunca de mi cazadora de cuero básica. Si la pierdo, me moriría.

-En pocos días también presentará su nueva película de Netflix. ¿Qué tal ha sido trabajar con Amaia Salamanca, Blanca Suárez y Belén Cuesta?

-Un lujo, creo que eso se verá, hemos disfrutado un montón. Se nota mucho cuando trabajas con gente con la que te entiendes. Somos amigas y hacemos planes juntas.

-Le va bien en el amor, en la amistad y en el trabajo, ¿diría que está en su mejor momento?

-Estoy en un momento muy bueno, sí. Es un momento de cambios, de aprender y de transición en mi vida. He cumplido 30 años y lo noto, cada día estoy más tranquila conmigo, con lo que soy y con lo que quiero ser.