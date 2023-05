La despedida fallida de José Manuel Parada con Chelo García Cortés

Hace apenas un mes, José Manuel Parada pasó por el quirófano y temió seriamente por su vida. Un mes después, el presentador se ha recuperado de la intervención y ha querido contar cómo se encuentra para tranquilizar a sus amigos y allegados. “La verdad es que ha sido preocupante, porque meterte en un quirófano no es algo que alegre. Llevaba tres años tratando de no operarme de un problema que tenía, pero ya llegó un momento que no había más remedio. Llegué a despedirme, porque nunca se sabe”, ha asegurado en los micrófonos de Europa Press.

El comunicador encara una nueva etapa en su vida con optimismo y perfectamente restablecido de la intervención. “Salió todo bien pero he tenido una comparecencia un poco larga. Pero ya tengo el alta y a partir de ahora comienzo una nueva etapa de mi vida. Lo importante es la salud. El dinero y el amor vienen después”, ha declarado.

José Manuel Parada también ha acudido al programa Fiesta de Telecinco donde ha aportado más detalles de sus problemas de salud. “Ya pasó, estoy estupendo ahora lo puedo decir, antes me lo callaba un poco. Pero sí que es verdad, no he exagerado nada cuando antes de ir al hospital me despedía de la vida porque no sabía lo que podía pasar”, ha explicado en el programa de Emma García.

Una de las primeras personas de las que quiso despedirse fue la periodista Chelo García Cortés, con quien tenía alguna que otra cuenta pendiente. “Me despedía de la vida, llamé a gente con la que tenía incluso rencillas pendientes. No podía hablar pero sí podía escribir, había dicho que no quería hablar, pero si soy sincero una de las primeras personas a las que escribí fue a Chelo”, ha reconocido.