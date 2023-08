Muere una influencer vegana con signos de desnutrición

El mundo de las redes sociales se ha conmocionado con la muerte de Zhanna D'Art, una influencer de 39 años que era de origen ruso y que en su Instagram promovía lo que ella consideraba un estilo saludable de vida. Este se basaba en consumir alimentos crudos tales como frutas, algunas raíces como brotes de girasol y zumos de frutas, era tan estricta con este plan que ni tan siquiera ingería agua. Esto ha provocado su muerte el pasado 21 de julio y la posible causa sería la desnutrición.

La joven se trasladó hace varios años al sudeste asiático y allí comenzó a publicar contenido sobre lo que comía, algo extendido en las redes sociales. D'Art quería comprometerse con su cuerpo e iniciar una transformación y por eso eligió este tipo de veganismo extremo, claramente no tenía ninguna base científica que este tipo de dieta pudiera ser favorable para ella ni para ninguna otra persona.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Raw food Creation by Zhanna D’art (@rawveganfoodchef)

Con el paso del tiempo se ha podido comprobar como la mujer poco a poco se iba quedando más y más delgadas y su condición física iba en detrimento día a día debido a los pocos nutrientes que recibía su cuerpo. Al postear con frecuencia contenido en las redes sociales, su entorno más cercano empezó a preocuparse por su salud cuando empezaron a ver el deterioro físico de Zhanna D'Art, a pesar de que ella que estaba contenta por estar en Tailandia, que es un país muy rico en variedad de frutas.

Con el paso del tiempo y debido a la desnutrición sufrida por la falta de nutrientes, la vida de la mujer de origen ruso era cada vez más complicada, le resultada difícil realizar las labores cotidianas y eso provocó que en las últimas semanas no estuviera tan presente en las redes sociales como Instagram, en TikTok llevaba más de un año y medio sin publicar nada.

Una de sus últimas publicaciones en Instagram fue a través de un storie en el que afirmaba "La vida no tiene sentido, pero vale la pena vivirla, siempre que reconozcas que no tiene sentido”. El texto se encontraba sobre una fotografía de ella con un filtro llamativo. Tras su muerte, los usuarios no han dudado en expresar sus condolencias en las diferentes imágenes y vídeos de la joven en redes.

Su madre, afirma que la muerte de Zhanna D'Art está relacionada con una infección similar a la cólera. Los médicos tendrán que dictaminar cuáles han sido las causas reales de este trágico fallecimiento.