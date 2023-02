Muere la musa del grupo Hombres G

El grupo Hombres G ha celebrado durante el pasado 2022 sus 40 años en los escenarios. Y lo que les queda por delante al grupo de David Summers, que sigue en forma sin renunciar a sus orígenes y apelando al buen rollo con una buena carga de nostalgia. Le son leales sus primeros seguidores (sobre todo seguidoras) y sus canciones son descubiertas por las generaciones siguientes.

En sus conciertos como los de Starlite, en Marbella, o Icónica, en Sevilla, han podido comprobar que su público abarca varias generaciones y que las abuelas o madres que pudieron comprar sus primeros discos ahora van acompañadas de sus hijos en los recitales.

En 1985 se publicó el primer disco de Hombres G, con el nombre del grupo, en el que aparecen canciones como Venezia, Devuélveme a mi chica o Dejad que las niñas se acerquen a mí que fueron algunos de los primeros éxitos de la banda madrileña.

En la portada de aquel álbum aparecía el fotograma más famoso de la comedia El profesor chiflado, con Jerry Lewis en esta parodia de Dr. Jeklyll y Mr. Hyde en una universidad estadounidense. Quien interpretaba a la ayudante del doctor era la actriz Stella Stevens, pelo a lo Marilyn Monroe, con su aspecto de chica aplicada y sexy. La foto se convirtió en inspiración de Hombres G y de ahí que fuera la primera imagen del grupo cuando la nadie les ponía cara.

Stelle Stevens ha fallecido esta semana a los 84 años. David Summers la ha recordado en twitter, con un "descansa en paz, Stella".

La actriz, que no pasó de papeles secundarios, sufría alzhéimer desde hacía "muchos años", indicó la familia. Su época dorada en el cine fue entre los años 60 y 70. Había nacido en Yazoo City, Mississippi, en 1938, y su nombre era Estelle Caro Eggleston. Tuvo su primer y único hijo con 17 años, tras casarse con 16, en 1955. Debutó en el cine en 1959 en una película a Bing Crosby, Say One for Me.

La compañía Paramount la convirtió en sex symbol en sus apariciones secundarias y las fotografías de esos títulos como El profesor chiflado, que se convirtieron en icónicas para su tiempo y sugerentes y clásicas años posteriores, como inspiró a Hombres G para ilustrar su prime elepé. Stevens ganó el Globo de Oro como actriz revelación y apareció en la revista Playboy.