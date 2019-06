El Pato Donald está de celebración. El personaje de Disney celebra este año su 85 aniversario. Si el año pasado fue el año de Mickey Mouse debido a su 90 cumpleaños, esta vez es uno de sus mejores amigos el protagonista. Son varios los actores, presentadores e influencers de nuestro país que han querido felicitar al pato más famoso del mundo de la animación, y lo han hecho de la mejor forma posible. Han protagonizado una campaña solidaria que tiene al amigo de Mickey como protagonista. A través de esta iniciativa se recaudan fondos para la Fundación Sin Daño, que trabaja para la investigación y el tratamiento del daño cerebral sobrevenido, en especial en la edad infantil y juvenil, además de la atención y ayuda a los afectados y sus familiares.

Más de veinte personalidades han participado en esta iniciativa que consiste en un libro solidario de retratos con fotografías obra de Valero Rioja, uno de los fotógrafos más reconocidos de nuestro país. Para la ocasión los famosos han posado ante su objetivo con diferentes elementos relacionados con el universo Donald. Camisetas, peluches o libros son algunos de ellos. Entre los participantes de esta original y bonita campaña se encuentran Roberto Leal, María Pombo, Marta Hazas, Pepón Nieto, Topacio Fresh, Miguel Ángel Muñoz o Fernando Tejero entre otros. El libro se encuentra disponible para su compra en la plataforma solidaria de eBay y todos los beneficios van para la fundación.

Esta no es la única iniciativa que desde Disney han llevado a cabo para celebrar el cumpleaños de la pareja de Daisy. En colaboración con la Fundación Telefónica la compañía ha organizado un ciclo de cortos. Durante las jornadas se han proyectado algunos de los cortos más icónicos del famoso pato de animación como el que supuso su primera aparición, The Little Wise Hen (La Gallinita Sabia); el corto en el que conocimos a Daisy, su eterna enamorada, Don Donald; sus peleas con los personajes de Chip y Chop; o con su imagen más reciente en la nueva serie Patoaventuras. Desde su primera aparición el pato más conocido del mundo ha aparecido en ciento cincuenta cortos y largos de animación.

Donald es un personaje complejo que a menudo experimenta tanto las alegrías de la amistad como las pequeñas frustraciones del día a día, algo que hace que fans de todas las edades puedan sentirse identificados con sus diferentes estados de ánimo. A pesar de ser un fanfarrón, su ego se ve herido fácilmente y se frustra cuando no consigue lo que quiere. Aunque tiene sus pequeños defectos, Donald es un buen tipo con un corazón de oro y muchísimos fans en todo el mundo. Por eso pese al paso de los años sigue siendo uno de los personajes de Disney más querido por todas las generaciones.