¿Qué fue de María Isabel la cantante de 'Antes muerta que sencilla'?

En 2004 la vida de María Isabel dio un vuelco y se convirtió en una de las niñas más famosas de España tras ganar Eurovisión Junior con su canción 'Antes muerta que sencilla'. Su carrera solo había comenzado y los bolos y compromisos se dispararon pero como ella ha comentado recientemente en Sábado Deluxe que nunca hubo problemas con el cumplimiento de las condiciones laborales para los menores de edad "Gracias a mis padres, que yo creo que estuvieron allí gestionando todo de la mejor manera, se cumplió en todo momento. De hecho muchas cosas no se hicieron y yo hubiera querido más" afirma María Isabel.

A sus 27 años, cerca de los 28 años, la cantante ha publicado cinco álbumes a lo largo de su carrera musical, el primer disco fue 'No me toques las palmas que me conozco' en su interior se encuentra la canción que llevó a lo más alto del panorama musical a María Isabel 'Antes muerta que sencilla' y tras ese álbum publicó 'Número 2' y 'Capricornio' en 2005 y 2006 respectivamente. La de Ayamonte publicó su tercer álbum en 2009 'Los Lunnis con María Isabel' y en 2015 vio la luz el que ha sido su último disco hasta el momento 'Yo decido'.

Hace años se retiró del mundo de la música debido a problemas de ansiedad y ahora está centrada en "disfrutar de ser mamá", María Isabel se encuentra en el séptimo mes de su embarazado y ha anunciado a sus seguidores a través de Instagram que el bebé va a ser una niña, aunque aún no han decidido el nombre.

Según comentó la artista en el programa televisivo afirmó estar viviendo una etapa muy bonita de su vida y que a día de hoy da gracias a sus padres por haber querido que estudiara mientras era pequeña. Además sus padres fueron los encargados de gestionar la carrera de María Isabel y el dinero que amasó en su etapa más joven tras ganar Eurovisión Junior que es lo que le ha servido de colchón y a día de hoy puede seguir viviendo de ello. "Yo creo que cuando se trabaja se gana dinero. Yo vivo muy bien. Gracias a mis padres hoy tengo la vida bien", así lo explicaba la cantante.

La pareja formado por la ayamontina y su novio Jesús Marchena tiene previsto pasar por el altar pero de momento han preferido aplazar la celebración de la boda para centrarse en el bebé. En sus redes aseguró que una vez que se entero del embarazo le encantaría que fuese su hija la que llevara los anillos al altar, de modo que esperarán a que crezca un poco para poder casarse.