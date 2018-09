Rania de Jordania, 48 años de buen gusto

Rania de Jordania, que acaba de cumplir 48 años, es una de las reinas mejor vestidas del mundo. Entre las marcas que dominan su armario, destacan firmas de tanto renombre como Dior, Burberry, Prada, Gucci, Louboutin o Alexander McQueen. Esta semana, sin embargo, la soberana escogió una sencilla camisa blanca de manga larga y cuello solapa de Zara para reunirse con una asociación de mujeres que ha puesto en marcha una granja orgánica en Ajlun, al noroeste de su país. No es la primera vez que Rania se decanta por una marca española. Loewe, por ejemplo, es otra de sus casas favoritas y la hemos visto lucir varias prendas de esta marca, presente también en el armario de su predecesora, Noor de Jordania. De Zara, sin embargo, no la habíamos visto lucir ninguna prenda hasta ahora. Otras royals como la reina Letizia, Máxima de Holanda y la duquesa de Cambridge, sí suelen tener en cuenta las colecciones de la marca española más internacional para asistir a citas importantes. La esposa del rey Abdalá es una mujer de su tiempo, conectada al mundo real a través de las nuevas tecnologías y muy comprometida con los problemas que afectan al mundo árabe. Rania es todo un referente en la defensa de los más desfavorecidos y en este último año se ha dedicado en cuerpo y alma a ellos. También se ha volcado en el cuidado de su familia, celebrando fechas tan señaladas como sus bodas de plata o la graduación de su hija Salma. No se celebraron grandes fastos por su 48 aniversario, pero ella tiene muchos motivos para festejarlo y el principal es saber que ha realizado un gran trabajo al frente de las diferentes organizaciones humanitarias que preside. Formada en Administración de empresas en la Universidad Americana de El Cairo y con experiencia en mercadotecnia adquirida en las sedes de Citigroup y Apple en Amán, Rania (Kuwait, 1970) se casó a los 22 años con el rey Abdalá. Una imagen que la soberana compartió en su Instagram el pasado 10 de junio con motivo de sus bodas de plata. “Muy agradecida por cada día que paso a tu lado. Feliz aniversario”, escribió. La reina jordana no es sólo un referente mundial por su trabajo en ayuda a los demás, sino también por su belleza y estilo y por eso, suele figurar siempre en las listas de las mujeres más elegantes del planeta.